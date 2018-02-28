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Киноафиша Рецензии «Со дна вершины»: Рецензия Киноафиши

«Со дна вершины»: Рецензия Киноафиши

28 февраля 2018 00:00
«Со дна вершины»: Рецензия Киноафиши
Есть такая профессия – кататься с гор

«Самое главное на трассе – это голова», – нравоучительно произнес тренер и… замер. Прямо на него, не разбирая дороги, неслись двое – без шлемов, без очков. По почти отвесному склону. И это накануне Чемпионата! Мда, какая уж тут голова, какая ответственность, когда твоему телу 17 лет, и про тебя шепчутся, что ты надежда горнолыжной России. И ерунда, что под вопросом вся твоя спортивная жизнь – ведь главное, что ты влюблен! А эти сумасшедшие как раз влюблены и были. Их Дульсинея приказала им скатиться с горы – они и скатились. Они приказала им ждать до выпускного (мол, там одного из вас выберу) – они и ждали. И делали разные глупости. Например, завтра самый шустрый из них – Лешка Царев – полезет на руках по тросу канатки. Полезет, чтобы сорваться – и навсегда остаться без ног.

Если изъясняться высоким слогом, то проект «Со дна вершины» – это проект «сложной судьбы». Крови он своим продюсерам стоил много. Его взяли в работу еще в 2012-м, когда в руки к Тамаре Цоцории попал очень странный сценарий. О спорте в нем, кажется, никто даже не вспоминал. Скорее, это была задумка в стилистике НТВ (с бандитами, наркотрафиком и так далее). Но в центре истории стояла сильная личность, что продюсеров «Вершины» и зацепило. Сценарий начали перекраивать – в итоге он перенес множество отнюдь не косметических операций. В конце концов, выбор был сделан в пользу спортивной драмы, а когда на горизонте появился в качестве консультанта Алексей Мошкин (двукратный чемпион Зимних Паралимпийских игр), то всё встало на свои места: в сценарий вошли реальные факты из его жизни и спортивной карьеры.

Кадр из фильма «Со дна вершины»
Кадр из фильма «Со дна вершины»

Но на этом мытарства проекта и его авторов не закончились. После двадцати съемочных дней выяснилось, что качество отснятого материала продюсеров не устраивает. И они приняли решение – режиссера сменить. На площадку пришла Яна Поляруш, переснявшая почти семьдесят процентов того, что уже было сделано. Но сработаться не получилось и с ней: Поляруш тащила историю в сторону мелодрамы, продюсерам же хотелось совершенно другого. Поэтому доснимать фильм Тамаре Цоцории пришлось самой. А потом еще пару лет искать деньги для постпродакшена и проката.

Кадр из фильма «Со дна вершины»
Кадр из фильма «Со дна вершины»

Понятно, что такие «перипетии» не могли не сказаться на результате. Фильм силен своими намерениями, своим желанием рассказать о тех, кого мы с вами почему-то зовем людьми с ограниченными возможностями. Тогда как их возможности безграничны – лично я никогда не смогу сделать и сотой доли того, что делают горнолыжники-паралимпийцы. Но фильм не просто отдает им должное – мне кажется, это не единственная его цель. Продюсерам гораздо важнее помочь тем, кто сам подняться не смог. В итоге уже через полчаса начинает казаться, что мы находимся на сеансе психотерапии. От правильных фраз воздух буквально густеет: «Надо жить, чтобы бороться!», «Не спрашивай «почему я», спрашивай «зачем»», «Русские не сдаются» и так далее.

Кадр из фильма «Со дна вершины»
Кадр из фильма «Со дна вершины»

Другими словами, фильм сосредотачивается на адаптации таких людей (назовем их «особенными») – на адаптации как психологической, так и физической. После свалившейся на тебя беды принять то, что ты теперь вынужден передвигаться в коляске, – крайне тяжело, почти невозможно. Сказать, что для человека это шок, – не сказать ничего. И продюсеры сосредоточились именно на преодолении такого шока. Что невозможно не уважать. Другое дело, что реальную ситуацию авторы щедро сдобрили мелодрамой, причем и сюжетно, и стилистически напоминающую сериалы канала Россия.

Кадр из фильма «Со дна вершины»
Кадр из фильма «Со дна вершины»

«Никогда не видел, чтобы парень, впервые одевший протезы, сразу бы встал и пошел!», - искренне восхищается врач, глядя как герой, которому пару недель назад отрезали ноги, мужественно идет в коридор, сгибаясь от боли. И я врачу верю! А в то, что паренек через месяц-другой сможет выиграть крупный международный (!) чемпионат – нет! Не через месяцы такие чудеса происходят. Кстати, в то, что происходит на Чемпионате, я почему-то не верю тоже, хотя ситуация и в самом деле имела место быть. Но вот в чем беда – даже реальные факты в этом фильме почему-то выглядят как выдуманные.

При этом рефлексии будущего чемпиона времени отводится много. Он не столько тренируется – он борется сам с собой. И это занимает почти восемьдесят процентов хронометража. А потом бац! – герой выигрывает главный бой своей жизни, потом «проигрывает» его, потом выигрывает повторно. И на всё про всё от силы пару минут. Вспомним «Движение вверх» - там финальный «бой» занимал минут сорок. Потому и зал сидел как прикованный, и коленки дрожали. А тут… Да вы хоть скажите, что за Чемпионат-то хоть был? Настоящий? Выдуманный? Паралимпиада? Не, снова начинается мелодрама – герой уже воркует со своей Дульсинеей.

Кадр из фильма «Со дна вершины»
Кадр из фильма «Со дна вершины»

Важно вот еще что. Когда отец Алексея, герой Владимира Вдовиченкова, сам мастерит деревянные пандусы – в этом есть какая-то искренность. Потому что мы понимаем, что, скорее всего, других пандусов в заштатном северном городке не найти. И когда он же делает сыну протезы – это я понимаю тоже. Но авторы словно боятся коснуться проблемы всерьез – и вот на сцену опять вызывается госпожа мелодрама. Фея в обличии мэра города появляется в нищей квартирке, и заморский кудесник торжественно вручает герою дорогущие спортивные протезы. О-ла-ла! Парню повезло, да. А к скольким таким же парням «фея» не приходила? (И, кстати, никогда не придет). Что это? Желание избежать серьезного разговора? Но ведь авторы сами выбрали эту тему. Выбрали, чтобы превратить ее в сказку. При этом они презентуют «Со дна вершины» как кино, основанное на реальных событиях, и гримируют его под мелодраму. Зачем? – Не понимаю.

Вера Алёнушкина

В прокате с 1 марта 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Со дна вершины»

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