«Со дна вершины»: Рецензия Киноафиши

Есть такая профессия – кататься с гор

«Самое главное на трассе – это голова», – нравоучительно произнес тренер и… замер. Прямо на него, не разбирая дороги, неслись двое – без шлемов, без очков. По почти отвесному склону. И это накануне Чемпионата! Мда, какая уж тут голова, какая ответственность, когда твоему телу 17 лет, и про тебя шепчутся, что ты надежда горнолыжной России. И ерунда, что под вопросом вся твоя спортивная жизнь – ведь главное, что ты влюблен! А эти сумасшедшие как раз влюблены и были. Их Дульсинея приказала им скатиться с горы – они и скатились. Они приказала им ждать до выпускного (мол, там одного из вас выберу) – они и ждали. И делали разные глупости. Например, завтра самый шустрый из них – Лешка Царев – полезет на руках по тросу канатки. Полезет, чтобы сорваться – и навсегда остаться без ног.

Если изъясняться высоким слогом, то проект «Со дна вершины» – это проект «сложной судьбы». Крови он своим продюсерам стоил много. Его взяли в работу еще в 2012-м, когда в руки к Тамаре Цоцории попал очень странный сценарий. О спорте в нем, кажется, никто даже не вспоминал. Скорее, это была задумка в стилистике НТВ (с бандитами, наркотрафиком и так далее). Но в центре истории стояла сильная личность, что продюсеров «Вершины» и зацепило. Сценарий начали перекраивать – в итоге он перенес множество отнюдь не косметических операций. В конце концов, выбор был сделан в пользу спортивной драмы, а когда на горизонте появился в качестве консультанта Алексей Мошкин (двукратный чемпион Зимних Паралимпийских игр), то всё встало на свои места: в сценарий вошли реальные факты из его жизни и спортивной карьеры.

Кадр из фильма «Со дна вершины»

Но на этом мытарства проекта и его авторов не закончились. После двадцати съемочных дней выяснилось, что качество отснятого материала продюсеров не устраивает. И они приняли решение – режиссера сменить. На площадку пришла Яна Поляруш, переснявшая почти семьдесят процентов того, что уже было сделано. Но сработаться не получилось и с ней: Поляруш тащила историю в сторону мелодрамы, продюсерам же хотелось совершенно другого. Поэтому доснимать фильм Тамаре Цоцории пришлось самой. А потом еще пару лет искать деньги для постпродакшена и проката.

Кадр из фильма «Со дна вершины»

Понятно, что такие «перипетии» не могли не сказаться на результате. Фильм силен своими намерениями, своим желанием рассказать о тех, кого мы с вами почему-то зовем людьми с ограниченными возможностями. Тогда как их возможности безграничны – лично я никогда не смогу сделать и сотой доли того, что делают горнолыжники-паралимпийцы. Но фильм не просто отдает им должное – мне кажется, это не единственная его цель. Продюсерам гораздо важнее помочь тем, кто сам подняться не смог. В итоге уже через полчаса начинает казаться, что мы находимся на сеансе психотерапии. От правильных фраз воздух буквально густеет: «Надо жить, чтобы бороться!», «Не спрашивай «почему я», спрашивай «зачем»», «Русские не сдаются» и так далее.

Кадр из фильма «Со дна вершины»

Другими словами, фильм сосредотачивается на адаптации таких людей (назовем их «особенными») – на адаптации как психологической, так и физической. После свалившейся на тебя беды принять то, что ты теперь вынужден передвигаться в коляске, – крайне тяжело, почти невозможно. Сказать, что для человека это шок, – не сказать ничего. И продюсеры сосредоточились именно на преодолении такого шока. Что невозможно не уважать. Другое дело, что реальную ситуацию авторы щедро сдобрили мелодрамой, причем и сюжетно, и стилистически напоминающую сериалы канала Россия.

Кадр из фильма «Со дна вершины»

«Никогда не видел, чтобы парень, впервые одевший протезы, сразу бы встал и пошел!», - искренне восхищается врач, глядя как герой, которому пару недель назад отрезали ноги, мужественно идет в коридор, сгибаясь от боли. И я врачу верю! А в то, что паренек через месяц-другой сможет выиграть крупный международный (!) чемпионат – нет! Не через месяцы такие чудеса происходят. Кстати, в то, что происходит на Чемпионате, я почему-то не верю тоже, хотя ситуация и в самом деле имела место быть. Но вот в чем беда – даже реальные факты в этом фильме почему-то выглядят как выдуманные.

При этом рефлексии будущего чемпиона времени отводится много. Он не столько тренируется – он борется сам с собой. И это занимает почти восемьдесят процентов хронометража. А потом бац! – герой выигрывает главный бой своей жизни, потом «проигрывает» его, потом выигрывает повторно. И на всё про всё от силы пару минут. Вспомним «Движение вверх» - там финальный «бой» занимал минут сорок. Потому и зал сидел как прикованный, и коленки дрожали. А тут… Да вы хоть скажите, что за Чемпионат-то хоть был? Настоящий? Выдуманный? Паралимпиада? Не, снова начинается мелодрама – герой уже воркует со своей Дульсинеей.

Кадр из фильма «Со дна вершины»

Важно вот еще что. Когда отец Алексея, герой Владимира Вдовиченкова, сам мастерит деревянные пандусы – в этом есть какая-то искренность. Потому что мы понимаем, что, скорее всего, других пандусов в заштатном северном городке не найти. И когда он же делает сыну протезы – это я понимаю тоже. Но авторы словно боятся коснуться проблемы всерьез – и вот на сцену опять вызывается госпожа мелодрама. Фея в обличии мэра города появляется в нищей квартирке, и заморский кудесник торжественно вручает герою дорогущие спортивные протезы. О-ла-ла! Парню повезло, да. А к скольким таким же парням «фея» не приходила? (И, кстати, никогда не придет). Что это? Желание избежать серьезного разговора? Но ведь авторы сами выбрали эту тему. Выбрали, чтобы превратить ее в сказку. При этом они презентуют «Со дна вершины» как кино, основанное на реальных событиях, и гримируют его под мелодраму. Зачем? – Не понимаю.

Вера Алёнушкина

В прокате с 1 марта 2018-го года

Расписание и покупка билетов на фильм «Со дна вершины»