Принц-студент в Старом Гейдельберге, 1927

Жанр: драма мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Австрийский принц, страдающий от чрезмерной опеки, влюбляется в практичную барменшу. Развернуть 7.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 46 минут Год выпуска 1927 Премьера в мире 21 сентября 1927 Возраст 12+ Режиссер Эрнст Любич В ролях Рамон Новарро Норма Ширер Джин Хершолт Густав фон Сейффертитц Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат