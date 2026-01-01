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Постер фильма Таинственная дама
7.3
Киноафиша Фильмы Таинственная дама
7.3

Таинственная дама

, 1928
The Mysterious Lady
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Таинственная дама
7.3

О фильме

Татьяна Федотова — русская разведчица, ее заданием было получить секретные материалы у капитана Австрийской армии Карла фон Рэйдена. Татьяна наделена необычайной красотой и с легкостью может влюбить в себя любого, даже самого стойкого, мужчину. Однако любовь обоюдоострое оружие…

В ролях

Грета Гарбо
Грета Гарбо
Таня Федорова
Конрад Нэйджел
Карл фон Раден
Густав фон Сейффертитц
General Boris Alexandroff
Альберт Поллет
Max Heinrich
Эдвард Коннелли
Colonel von Raden
Рихард Александер
General's Aide
Симона Бонифас
Party Guest
Alfonso Corelli
Violin Player
Geraldine Dvorak
Party Guest
Sydney Jarvis
Prison Guard
Режиссер Фред Нибло
Сценарист Людвиг Вольф, Бесс Мередит, Мэрион Эйнсли, Рут Каммингс
Композитор Вивек Маддала
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1928
Премьера в мире 4 августа 1928
Дата выхода
4 августа 1928 США
Бюджет $337 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
The Mysterious Lady, La dama misteriosa, A Dama Misteriosa, A Mulher Misteriosa, A szenvedély, Den mystiska kvinnan, Den mystiske Kvinde, Den mystiske kvinnen, Der Krieg im Dunkel, Der Krieg im Dunkeln, I mystiriodis kyria, La belle ténébreuse, La donna misteriosa, Tajanstvena dama, Triumf, War in the Dark, Żar miłości, Таинственная дама, 女の秘密

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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