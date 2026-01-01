Татьяна Федотова — русская разведчица, ее заданием было получить секретные материалы у капитана Австрийской армии Карла фон Рэйдена. Татьяна наделена необычайной красотой и с легкостью может влюбить в себя любого, даже самого стойкого, мужчину. Однако любовь обоюдоострое оружие…
The Mysterious Lady, La dama misteriosa, A Dama Misteriosa, A Mulher Misteriosa, A szenvedély, Den mystiska kvinnan, Den mystiske Kvinde, Den mystiske kvinnen, Der Krieg im Dunkel, Der Krieg im Dunkeln, I mystiriodis kyria, La belle ténébreuse, La donna misteriosa, Tajanstvena dama, Triumf, War in the Dark, Żar miłości, Таинственная дама, 女の秘密
Рейтинг фильма
7.3
Оцените10 голосов
7.2IMDb
Цитаты
Tania FedorovaКарл, я отдала тебе свою любовь...
Karl von RadenДа — но за определённую цену.
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