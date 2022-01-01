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Джин Хершолт
Джин Хершолт
Jean Hersholt
О персоне
Фильмография
Джин Хершолт
Jean Hersholt
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Дата рождения
12 июля 1886
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 июня 1956
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Джин Хершолт
Родился 12 июля 1886 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Джин Хершолт
Рэгтайм Бэнд Александра
мюзикл, мелодрама, драма
1938, США
6.0
Несостоявшееся свидание
1935, США
5.0
Принц-студент в Старом Гейдельберге
драма, мелодрама
1927, США
7.0
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