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Принц-студент в Старом Гейдельберге
Принц-студент в Старом Гейдельберге, 1927: актеры и роли
The Student Prince in Old Heidelberg
Принц-студент в Старом Гейдельберге
1927 / США
7.6
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Принц-студент в Старом Гейдельберге, 1927: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич
Ernst Lubitsch
Джон М. Стал
John M. Stahl
В ролях
Рамон Новарро
Ramon Novarro
Норма Ширер
Norma Shearer
Джин Хершолт
Jean Hersholt
Густав фон Сейффертитц
Филипп Де Лэси
Philippe De Lacy
Эдгар Нортон
Edgar Norton
Бобби Мак
Эдвард Коннелли
Edward Connelly
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