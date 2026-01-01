Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Розита
Постер фильма Розита
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Розита

Розита

Rosita 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Король Испании влюбляется в уличную певицу Розиту, которая влюблена в бедного дона Диего. Монарх приказывает стражникам привести певицу, но за нее вступается Диего. В результате оба попадают в тюрьму. Король приговаривает Диего к смерти, а Розиту окружает роскошью и дарует титул графини. Чтобы завоевать доверие девушки, он женит влюбленных, зная, что все равно скоро Диего умрет. Но, королева спасает молодого дворянина, подменив патроны в ружье палача. Притворившегося мертвым Диего приносят на виллу Розиты. Увидев тело возлюбленного, она пытается заколоть короля кинжалом, но Диего, восстав из мертвых, спасает его и тем самым зарабатывает прощение.
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1923
Премьера в мире 3 сентября 1923
Дата выхода
3 сентября 1923 США
Производство Mary Pickford Company
Другие названия
Rosita, Gadesangersken Rosita, Rosita, Cantora das Ruas, Rosita, chanteuse des rues, Rosita, i tragoudistria tou dromou, Rosita, la cantante callejera, Rosita, śpiewaczka ulicy, Rozita, The Street Singer, Ροζίτα, η τραγουδίστρια του δρόμου, Розита, ロジタ
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Мэри Пикфорд
Мэри Пикфорд
Холбрук Блинн
Ирен Рич
Джордж Уолш
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Розита
Веер леди Уиндермир 7.3
Веер леди Уиндермир (1925)
Принцесса устриц 7.2
Принцесса устриц (1919)
Принц-студент в Старом Гейдельберге 7.6
Принц-студент в Старом Гейдельберге (1927)
Ниночка 7.0
Ниночка (1939)
Восьмая жена Синей Бороды 6.7
Восьмая жена Синей Бороды (1938)
Веселая вдова 7.1
Веселая вдова (1934)
Серенада трех сердец 7.4
Серенада трех сердец (1933)
Неприятности в раю 7.9
Неприятности в раю (1932)
Быть или не быть 7.5
Быть или не быть (1942)
Магазинчик за углом 8.1
Магазинчик за углом (1940)
Ангел 7.2
Ангел (1937)
Один час с тобой 7.1
Один час с тобой (1932)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше