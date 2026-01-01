Король Испании влюбляется в уличную певицу Розиту, которая влюблена в бедного дона Диего. Монарх приказывает стражникам привести певицу, но за нее вступается Диего. В результате оба попадают в тюрьму. Король приговаривает Диего к смерти, а Розиту окружает роскошью и дарует титул графини. Чтобы завоевать доверие девушки, он женит влюбленных, зная, что все равно скоро Диего умрет. Но, королева спасает молодого дворянина, подменив патроны в ружье палача. Притворившегося мертвым Диего приносят на виллу Розиты. Увидев тело возлюбленного, она пытается заколоть короля кинжалом, но Диего, восстав из мертвых, спасает его и тем самым зарабатывает прощение.

