Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Стены Джерико
The Walls of Jericho
Стены Джерико, 1948
1948 / США
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
1948
Премьера в мире
22 ноября 1948
Возраст
18+
Режиссер
Джон М. Стал
В ролях
Корнел Уайлд
Линда Дарнелл
Кирк Дуглас
Энн Дворак
Генри Халл
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Стены Джерико
Крутые мужики
(1986)
6.3
Моя дорогая секретарша
(1948)
5.6923075
Алжир
(1938)
6.7
Восьмой раунд
(1938)
5.2
Сделка
(1969)
6.5
Две недели в другом городе
(1962)
6.5384617
Принц-студент в Старом Гейдельберге
(1927)
7.6363635
Очень личное
(1950)
6.733333
Все о Еве
(1950)
7.5
Джи-мены
(1935)
7.2
Список Эдриана Мессенджера
(1963)
6.909091
Рекомендательное письмо
(1937)
6.181818
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
15
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить