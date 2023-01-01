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Стены Джерико Стены Джерико
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The Walls of Jericho

Стены Джерико, 1948

1948 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 22 ноября 1948
Возраст 18+
Режиссер
Джон М. Стал
В ролях
Корнел Уайлд
Линда Дарнелл
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Энн Дворак
Энн Дворак
Генри Халл
Все актеры и съемочная группа
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Рекомендательное письмо (1937)
6.181818
Постер фильма Стены Джерико 2 постера
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