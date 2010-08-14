Оповещения от Киноафиши
Принцесса устриц

Die Austernprinzessin 18+
О фильме

Осси, дочь устричного короля Америки мистера Квакера, желает выйти замуж за настоящего аристократа. Ее отец через брачного агента находит разорившегося принца Нуки, но тот сначала хочет узнать, какова из себя невеста, и посылает в особняк Квакера своего секретаря…
Страна Германия
Продолжительность 47 минут
Год выпуска 1919
Премьера онлайн 14 августа 2010
Премьера в мире 16 июня 1919
Дата выхода
16 июня 1919 Германия
2 мая 1920 Италия
Производство Projektions-AG Union (PAGU)
Другие названия
Die Austernprinzessin, The Oyster Princess, A Princesa das Ostras, Princeza ostriga, Az osztrigás hercegnő, De oesterprinses, I prigipissa ton streidion, La princesa de las ostras, La princesse aux huîtres, La principessa delle ostriche, Miss Dollar, Miss Milliard, My Lady Margarine, Osteriprinsessa, Østersprinsessen, Ostronprinsessan, Ostrygowa księżniczka, Printesa stridiilor, Η πριγκίπισσα των στρειδιών, Принцесса устриц, 牡蛎公主, 真人玩偶, 花聟探し
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Виктор Янсон
Осси Освальда
Гарри Лидтке
Ганс Юнкерманн
Курт Буа
Все актеры и съемочная группа
