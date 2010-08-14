Осси, дочь устричного короля Америки мистера Квакера, желает выйти замуж за настоящего аристократа. Ее отец через брачного агента находит разорившегося принца Нуки, но тот сначала хочет узнать, какова из себя невеста, и посылает в особняк Квакера своего секретаря…
СтранаГермания
Продолжительность47 минут
Год выпуска1919
Премьера онлайн14 августа 2010
Премьера в мире16 июня 1919
Дата выхода
16 июня 1919
Германия
2 мая 1920
Италия
ПроизводствоProjektions-AG Union (PAGU)
Другие названия
Die Austernprinzessin, The Oyster Princess, A Princesa das Ostras, Princeza ostriga, Az osztrigás hercegnő, De oesterprinses, I prigipissa ton streidion, La princesa de las ostras, La princesse aux huîtres, La principessa delle ostriche, Miss Dollar, Miss Milliard, My Lady Margarine, Osteriprinsessa, Østersprinsessen, Ostronprinsessan, Ostrygowa księżniczka, Printesa stridiilor, Η πριγκίπισσα των στρειδιών, Принцесса устриц, 牡蛎公主, 真人玩偶, 花聟探し