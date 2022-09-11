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Ангел Ангел
Киноафиша Фильмы Ангел
Angel

Ангел, 1937

1937 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Мария Бэйкер приезжает из Лондона втайне от своего супруга в Париж для встречи со своей давней приятельницей - русской эмигранткой Великой Княгиней Анной Дмитриевной. В доме княгини она случайно знакомится с напористым англичанином Энтони Хэлтон, который с первого взгляда влюбляется в очаровательную незнакомку и назначает ей свидание.

Искра любви пробегает между молодыми людьми. Их отношения становятся все серьёзней, но, тем не менее, Мария спешит к мужу в Лондон. Проходит несколько недель. Старый друг навещает супруга Марии, и кто Вы думаете, им оказался?...

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1937
Премьера в мире 29 октября 1937
Режиссер
Эрнст Любич
В ролях
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Херберт Маршалл
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Эдвард Эверетт Хортон
Эрнест Коссарт
Все актеры и съемочная группа
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Мир Искусства
12:40 от 300 ₽
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«Ангел» в кинотеатрах

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