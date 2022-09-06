Ангел, 1937

Мария Бэйкер приезжает из Лондона втайне от своего супруга в Париж для встречи со своей давней приятельницей - русской эмигранткой Великой Княгиней Анной Дмитриевной. В доме княгини она случайно знакомится с напористым англичанином Энтони Хэлтон, который с первого взгляда влюбляется в очаровательную незнакомку и назначает ей свидание.

Искра любви пробегает между молодыми людьми. Их отношения становятся все серьёзней, но, тем не менее, Мария спешит к мужу в Лондон. Проходит несколько недель. Старый друг навещает супруга Марии, и кто Вы думаете, им оказался?...