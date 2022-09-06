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Постер фильма Ангел
7.2
Киноафиша Фильмы Ангел
7.2

Ангел

, 1937
Angel
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Ангел
7.2

О фильме

Мария Бэйкер приезжает из Лондона втайне от своего супруга в Париж для встречи со своей давней приятельницей - русской эмигранткой Великой Княгиней Анной Дмитриевной. В доме княгини она случайно знакомится с напористым англичанином Энтони Хэлтон, который с первого взгляда влюбляется в очаровательную незнакомку и назначает ей свидание.

Искра любви пробегает между молодыми людьми. Их отношения становятся все серьёзней, но, тем не менее, Мария спешит к мужу в Лондон. Проходит несколько недель. Старый друг навещает супруга Марии, и кто Вы думаете, им оказался?...

В ролях

Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Lady Maria Barker
Херберт Маршалл
Sir Frederick Barker
Мелвин Дуглас
Мелвин Дуглас
Anthony Halton
Эдвард Эверетт Хортон
Graham
Эрнест Коссарт
Christopher Wilton
Лора Хоуп Крюз
Grand Duchess Anna Dmitrievna
Герберт Мандин
Mr. Greenwood
Дэнни Мур
Emma MacGillicuddy Wilton
Иван Лебедефф
Prince Vladimir Gregorovitch
Леонард Кэри
Barker's Footman
Режиссер Эрнст Любич
Сценарист Мельхиор Лендьель, Гай Болтон, Russell G. Medcraft, Сэмсон Рафаэлсон
Композитор Фридрих Холландер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1937
Премьера в мире 29 октября 1937
Дата выхода
29 октября 1937 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $763
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Angel, Engel, Ange, 'Engel', Anděl, Andjeo, Angeln, Ängeln, Angelo, Angyal, Anjo, De engel, Engelen, Enkeli, Eskapada, Îngerul, Jeg vil kalde dig 'Engel', O angelos, O Anjo, Ангел, 天使（1937）, てんし

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 6 сентября 2022

Отзывы о фильме

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Ангел

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