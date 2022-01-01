Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Келли Ху
Келли Ху
Kelly Hu
О персоне
Фильмография
Келли Ху
Kelly Hu
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Келли Ху
Родилась 13 февраля 1968 года. Гонолулу, Гаваи, США.
Развернуть
Фильмография Келли Ху
Catwoman: Hunted
анимация
2022, США
5.0
Охана: В поисках сокровища
боевик, приключения, комедия
2021, США
5.0
Бэтмен: Душа дракона
боевик, приключения, анимация
2021, США
6.0
Максимальный удар
боевик, комедия
2017, Россия / США
3.0
Белая лягушка
комедия
2012, США
8.0
Скуби-Ду и меч самурая
боевик, анимация, комедия
2009, США
6.0
Турнир
боевик
2008, Великобритания
7.0
Шанхайский поцелуй
комедия, драма
2007, США
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом