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DMX
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DMX
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Дата рождения
18 декабря 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Композитор
Биография DMX
Родился 18 декабря 1970 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография DMX
Вне закона
боевик, криминал
2019, США
4.0
От колыбели до могилы
боевик, триллер
2003, США
5.0
Сквозные ранения
боевик
2001, США
5.0
Живот
криминал, драма
1998, США
6.0
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22 ноября 2021 16:33
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