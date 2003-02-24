Cradle 2 the Grave, Born 2 Die, Contra El Reloj, Amici per la morte, Amici x la morte, Beşikten mezara, Black Diamond, Bölcsőd lesz a koporsód, Contra o Tempo, Đấu Đến Chết, De la cuna a la tumba, En sursis, Hällist hauani, Kehdosta hautaan, Kolíska do hrobu, Kyklos thanatou, Maranap Paathaiyil, Nacer para morir, Nascer para Morrer, Od kolébky do hrobu, Od kolijevke do groba, Od kolísky po hrob, Od kołyski aż po grób, Parteneri neobisnuiti, Pavojingas sandėris, Silom partneri, Un pied dans la tombe, Κύκλος θανάτου, Від колиски до могили, От колыбели до могилы, От люлка до гроб, मौत की राह पर, ブラック・ダイヤモンド, 龍潭虎穴, Born to Die, Contra reloj, 致命摇篮, 龙潭虎穴
Film rating
5.8
Rate17 votes
5.8IMDb
Updated 1 September 2021
Stills
Quotes
FaitWhat's your name anyway?
SuI am Su.
FaitYeah, and I'm Sally.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.