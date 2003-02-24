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Poster of Cradle 2 the Grave
5.8
Kinoafisha Films Cradle 2 the Grave
5.8

Cradle 2 the Grave

, 2003
Cradle 2 the Grave
USA / Action, Thriller / 18+
Poster of Cradle 2 the Grave
5.8

Synopsis

A jewel thief's daughter is kidnapped after he steals a collection of prized black diamonds, which aren't at all what they seem.

Cast

Jet Li
Jet Li
Su
DMX
DMX
Anthony Fait
Anthony Anderson
Anthony Anderson
Tommy
Kelly Hu
Kelly Hu
Sona
Tom Arnold
Tom Arnold
Archie
Mark Dacascos
Mark Dacascos
Ling
Gabrielle Union
Gabrielle Union
Daria
Michael Jace
Odion
Drag-On
Miles
Paige Hurd
Paige Hurd
Vanessa
Director Andrzej Bartkowiak
Writer John O'Brien, Channing Gibson
Composer Damon 'Grease' Blackman, John Frizzell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2003
Online premiere 28 March 2003
World premiere 24 February 2003
Release date
24 February 2003 Russia 16+
27 March 2003 Australia
27 June 2003 Brazil
12 June 2003 Czechia
18 June 2003 France
24 April 2003 Germany
28 March 2003 Great Britain
20 June 2003 Greece
6 June 2003 Italy
24 February 2003 Kazakhstan
26 June 2003 Netherlands
8 May 2003 Slovakia 15
28 February 2003 USA
24 February 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $56,489,558
Production Warner Bros., Silver Pictures
Also known as
Cradle 2 the Grave, Born 2 Die, Contra El Reloj, Amici per la morte, Amici x la morte, Beşikten mezara, Black Diamond, Bölcsőd lesz a koporsód, Contra o Tempo, Đấu Đến Chết, De la cuna a la tumba, En sursis, Hällist hauani, Kehdosta hautaan, Kolíska do hrobu, Kyklos thanatou, Maranap Paathaiyil, Nacer para morir, Nascer para Morrer, Od kolébky do hrobu, Od kolijevke do groba, Od kolísky po hrob, Od kołyski aż po grób, Parteneri neobisnuiti, Pavojingas sandėris, Silom partneri, Un pied dans la tombe, Κύκλος θανάτου, Від колиски до могили, От колыбели до могилы, От люлка до гроб, मौत की राह पर, ブラック・ダイヤモンド, 龍潭虎穴, Born to Die, Contra reloj, 致命摇篮, 龙潭虎穴

Film rating

5.8
Rate 17 votes
5.8 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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