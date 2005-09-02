Новичок, 2005

Молодой лос-анджелесский детектив Трейси "Тре" Стоукс получает задание расследовать убийство, происшедшее в частной элитной школе. Для этого ему необходимо вновь сесть за школьную скамью. Обладая прекрасным чувством юмора и неотразимым обаянием, Стоукс с легкостью очаровывает красавицу учительницу Карен Лопес, чтобы та помогла ему сдать экзамен по испанскому языку. А вскоре Трейси благодаря своим спортивным талантам становится членом школьной команды по стритболу. Когда же Стоукс устанавливает контакт с несговорчивым капитаном команды и основным подозреваемым в убийстве Робом Донованом, выясняется, что последнего принуждают принять участие в крупной операции по угону автомобилей. Тем временем шеф Стоукса, капитан полиции Виктор Дельгадо, беспокоясь о своем подчиненном, посылает присматривать за ним детективов Лизу Брукс и Ричарда Галлеки.