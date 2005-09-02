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The Underclassman

Новичок, 2005

2005
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Молодой лос-анджелесский детектив Трейси "Тре" Стоукс получает задание расследовать убийство, происшедшее в частной элитной школе. Для этого ему необходимо вновь сесть за школьную скамью. Обладая прекрасным чувством юмора и неотразимым обаянием, Стоукс с легкостью очаровывает красавицу учительницу Карен Лопес, чтобы та помогла ему сдать экзамен по испанскому языку. А вскоре Трейси благодаря своим спортивным талантам становится членом школьной команды по стритболу. Когда же Стоукс устанавливает контакт с несговорчивым капитаном команды и основным подозреваемым в убийстве Робом Донованом, выясняется, что последнего принуждают принять участие в крупной операции по угону автомобилей. Тем временем шеф Стоукса, капитан полиции Виктор Дельгадо, беспокоясь о своем подчиненном, посылает присматривать за ним детективов Лизу Брукс и Ричарда Галлеки.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 29 сентября 2005
Премьера в мире 2 сентября 2005
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Вест
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Маркос Сиега
Маркос Сиега
В ролях
Ник Кэннон
Ник Кэннон
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Анджело Спиццирри
Келли Ху
Келли Ху
Чич Марин
Чич Марин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новичок 2 постера
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