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Джереми Симс
Джереми Симс
Jeremy Sims
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Джереми Симс
Jeremy Sims
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Дата рождения
10 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Перт, Западная Австралия, Австралия
Биография Джереми Симса
Родился 10 января 1966 года. Перт, Западная Австралия, Австралия.
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Фильмография Джереми Симса
Бараны
драма, комедия
2020, Австралия
6.0
Горячие каникулы
комедия
2017, Австралия
5.0
Дарвин - конечная остановка
комедия, драма
2015, Австралия
7.0
В ее шкуре
драма, триллер
2009, Австралия
6.0
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Сэм Нил, Майкл Кейтон и овечки в трейлере фильма «Бараны»
Ремейк одноименной исландской ленты, которая выдвигалась на «Оскар».
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22 декабря 2020 13:34
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