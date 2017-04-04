Наша рецензия

Свадебные комедии уже давно зарекомендовали себя на рынке как отдельный жанр, особенно востребованный по весне. Казалось бы, в измождённых организмах зрителей и так не осталось никаких запасов витаминов и сил, как тут же их добивают эксцентричными выходками очередных неудачников, которые то ли играют свадьбу, то ли совершают особо извращённый ритуал вызывания Сатаны. Однажды планку задал пресловутый «Мальчишник в Вегасе», став неожиданным успехом и для самих создателей будущей…