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Послесвадебный разгром Послесвадебный разгром
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A Few Less Men Послесвадебный разгром 2016 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Послесвадебный разгром»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Свадебные комедии уже давно зарекомендовали себя на рынке как отдельный жанр, особенно востребованный по весне. Казалось бы, в измождённых организмах зрителей и так не осталось никаких запасов витаминов и сил, как тут же их добивают эксцентричными выходками очередных неудачников, которые то ли играют свадьбу, то ли совершают особо извращённый ритуал вызывания Сатаны. Однажды планку задал пресловутый «Мальчишник в Вегасе», став неожиданным успехом и для самих создателей будущей…

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solntce86 4 апреля 2017, 20:41
Оценка
Не успели прочесть отзывы и рецензии по фильмам и пошли на то что было. Я примерно догадывалась, что ожидает исходя из того, что это американская комедия, но впечатления превзошли ожидания...муж похихикивал, а вот мне смешно не было, в середине смешной момент с переодетыми мужиками...тупая жесткая ржачная комедия на 1 раз на любителей. Вкратце, 4 близких друга на свадьбе своего друга. Один из них в разгаре праздника свалился с Австралийских утесов, в воду и выжил. Оставшиеся 3 друга побежали искать его и нашли живым в низине в воде. ..но Боже....ни с того на него упал камень!!! И друг скончался. Друзья позвонили родственникам умершего друга, и те поставили ультиматум чтоб его привезли из Австралии в целости на родину и срочно иначе им перепадет, и тут начинаются перепитии с трупом несчастного друга. То самолет падает не долетев до нужного место по люботытности одного из друзей, который тычет ненужные кнопки в самолете; то труп воруют посетители вечеринки и разукрашивают в розовые цвета; то переодевают в женщину....даже похороны и те с приключениями. Жесть в общем. Для любителей обычного легкого и доброго юмора не советую. Смешно на любителя.
4 апреля 2017, 20:41 Ответить
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