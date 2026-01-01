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Николай Орловский
Nikolay Orlovskiy
Киноафиша
Персоны
Николай Орловский
Николай Орловский
Nikolay Orlovskiy
Дата рождения
18 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
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Биография Николай Орловский
Родился 18 августа 1976 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.4
Сказка про ёлочку
(2011)
7.1
В активном поиске
(2021)
6.8
Метаморфозис
(2015)
Фильмография Николай Орловский
7.1
В активном поиске
комедия
2021, Россия
Романс для валторны
короткометражный, комедия, драма
2019, Россия
5.9
Москва, я терплю тебя
Moskva, ya terplyu tebya
драма, комедия
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
Метаморфозис
Metamorfozis
драма
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
Сказка про ёлочку
Skazka pro yolochku
анимация, короткометражный
2011, Россия
5.2
Это все цветочки
Eto vsyo tsvetochki
комедия
2005, Россия
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Другие проекты Николай Орловский
6+
От мычания до звучания
Билеты
6+
Алиса в Зазеркалье
Билеты
16+
Театральный роман
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