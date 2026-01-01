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Фильмография
Лина Шишова
Lina Vesyolkina
Киноафиша
Персоны
Лина Шишова
Лина Шишова
Lina Vesyolkina
Дата рождения
5 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Лины Шишовой
Родилась 5 декабря 1989 года.
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Популярные фильмы
5.9
Москва, я терплю тебя
(2016)
Фильмография Лины Шишовой
5.9
Москва, я терплю тебя
Moskva, ya terplyu tebya
драма, комедия
2016, Россия
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