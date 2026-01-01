Лина Шишова

В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо

Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA

Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны

«Красота-то какая, лепота!» – тянет сказать, проходя этот тест: вспомните 5 фильмов СССР о дачной жизни по кадру

1-й сезон «Гарри Поттера» еще не вышел, а HBO уже нашел Локонса для второго: этого актера Роулинг «отвергала» дважды

Диппер, Мейбл и даже Пухля вернутся, но радоваться пока рано: «Гравити Фолз» получит всего 2 серии вместо 3 сезона

«Надежда – мой компас земной, а тест – проверка на смелость»: чтоб угадать 5 фильмов СССР по отрывку песни, позвал на помощь бабушку

Эти свадьбы видел весь СССР: угадаете 6 фильмов по одному кадру с молодожёнами — без подсказок почти нереально (тест)

У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета

«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?