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Лина Шишова
Лина Шишова Lina Vesyolkina
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Лина Шишова

Lina Vesyolkina

Дата рождения
5 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Лины Шишовой

Родилась 5 декабря 1989 года.

Популярные фильмы

Москва, я терплю тебя 5.9
Москва, я терплю тебя (2016)

Фильмография Лины Шишовой

Москва, я терплю тебя 5.9
Москва, я терплю тебя Moskva, ya terplyu tebya
драма, комедия 2016, Россия
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