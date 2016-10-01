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Москва, я терплю тебя Москва, я терплю тебя
Киноафиша Фильмы Москва, я терплю тебя Отзывы о фильме «Москва, я терплю тебя»
Москва, я терплю тебя 2016 / Россия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Москва, я терплю тебя»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ничто не предвещало беды. Да и проблем тоже. Трепещущим летним утром некий художник по имени Александр – юное дарование лет тридцати с гаком – уютно расположился на берегу живописного озерца, дабы предаться вдохновению. Но тут раздался звонок. Кудрявая барышня Настя (Лина Шишова) вдруг решила ознакомиться с эскизами, высланными ей Сашей еще при царе Горохе – и (о ужас!) эскизы ей не понравились. Срочно требовалась личная встреча. Причем никак не позже, чем через пять минут.…

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Говард Рорк 1 октября 2016, 12:13
Друзья видели в фильм в Москве в доме кино, очень понравился! 😀
1 октября 2016, 12:13 Ответить
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