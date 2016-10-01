Наша рецензия

Ничто не предвещало беды. Да и проблем тоже. Трепещущим летним утром некий художник по имени Александр – юное дарование лет тридцати с гаком – уютно расположился на берегу живописного озерца, дабы предаться вдохновению. Но тут раздался звонок. Кудрявая барышня Настя (Лина Шишова) вдруг решила ознакомиться с эскизами, высланными ей Сашей еще при царе Горохе – и (о ужас!) эскизы ей не понравились. Срочно требовалась личная встреча. Причем никак не позже, чем через пять минут.…