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Мари Блокхус
Мари Блокхус Marie Blokhus
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Мари Блокхус

Marie Blokhus

Дата рождения
7 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Мари Блокхус

Родилась 7 октября 1982 года. Лёдинг, Норвегия.

Популярные фильмы

Девочки с амбициями 7.6
Девочки с амбициями (2015)
12-ый человек 7.4
12-ый человек (2017)
Джекпот 6.4
Джекпот (2011)

Фильмография Мари Блокхус

6
Правильный путь På Villspor
комедия 2025, Норвегия
В поисках Рождества 5.9
В поисках Рождества Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
драма, семейный, фэнтези 2019, Норвегия
Поднять якоря! 5.3
Поднять якоря! Elias og Storegaps Hemmelighet
анимация 2017, Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
12-ый человек 7.4
12-ый человек Den 12. mann
драма 2017, Норвегия
Скандинавский форсаж: Гонки на льду 6.2
Скандинавский форсаж: Гонки на льду Borning 2
боевик 2016, Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
Девочки с амбициями 7.6
Девочки с амбициями
драма, комедия 2015, Норвегия
Два товарища и хитрый барсук 5.8
Два товарища и хитрый барсук Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin
анимация 2015, Норвегия
Скандинавский форсаж 6.2
Скандинавский форсаж Børning
боевик, комедия 2014, Норвегия
Смотреть трейлер
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