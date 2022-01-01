Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Мари Блокхус

Мари Блокхус

Marie Blokhus
Мари Блокхус
Мари Блокхус Marie Blokhus
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Мари Блокхус

Родилась 7 октября 1982 года. Лёдинг, Норвегия.

Фильмография Мари Блокхус
12-ый человек
12-ый человек
драма 2017, Норвегия
7.0
Поднять якоря!
Поднять якоря!
анимация 2017, Норвегия
5.0
Погоня за ветром
Погоня за ветром
драма 2013, Норвегия
6.0
Все фильмы
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши