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Фильмография
Мари Блокхус
Marie Blokhus
Киноафиша
Персоны
Мари Блокхус
Мари Блокхус
Marie Blokhus
Дата рождения
7 октября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Мари Блокхус
Родилась 7 октября 1982 года. Лёдинг, Норвегия.
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Популярные фильмы
7.6
Девочки с амбициями
(2015)
7.4
12-ый человек
(2017)
6.4
Джекпот
(2011)
Фильмография Мари Блокхус
6
Правильный путь
På Villspor
комедия
2025, Норвегия
5.9
В поисках Рождества
Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul
драма, семейный, фэнтези
2019, Норвегия
5.3
Поднять якоря!
Elias og Storegaps Hemmelighet
анимация
2017, Норвегия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.4
12-ый человек
Den 12. mann
драма
2017, Норвегия
6.2
Скандинавский форсаж: Гонки на льду
Borning 2
боевик
2016, Норвегия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Девочки с амбициями
драма, комедия
2015, Норвегия
5.8
Два товарища и хитрый барсук
Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin
анимация
2015, Норвегия
6.2
Скандинавский форсаж
Børning
боевик, комедия
2014, Норвегия
Смотреть трейлер
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