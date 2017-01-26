«Скандинавский форсаж: Гонки на льду»: Рецензия Киноафиши

Норвежский междусобойчик

Помните «Форсаж», стритрейсеровскую классику начала 2000-х, которая с такой скоростью и успехом штамповала ремейки, что любой сериал бы позавидовал?

Тогда, поглядывая на американский хит, норвежский кинематограф решил устроить свои гонки. И в 2014 г. выпустил «Скандинавский форсаж» – фильм попроще, но приправленный местным колоритом. А в этом году, накануне выхода «Форсаж 8», Норвегия снова шлет привет и свой сиквел «Скандинавский форсаж: Гонки на льду». Здесь все те же безумные заезды, только со скандинавским холодком, семейными ценностями и полудикими маршрутами.

Кадр из фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

Главный герой Рой (Андерс Баасмо Кристиансен), который в предыдущей картине упорно доказывал всем свое звание короля экстремальных гонок, в этот раз пытается «завязать» и стать образцовым гражданином. Он вышел из тюрьмы и готов продавать хот-доги на заправке, лишь бы не совершать ошибок прошлого. Но, оказывается, такой Рой-зануда мало кому интересен, все помнят его сумасшедшую страсть к машинам и скорости и хотят ее разжечь. Судьба дразнит героя, отправляя в экстремальное путешествие его давних соперников и друзей, правда уже немного постаревших и потолстевших. Но самое страшное для экс-чемпиона, это то, что его дочь тоже участвует в заезде и собирается вместе со всеми в долгую и опасную гонку – из Норвегии через Швецию в «экзотическую» Россию, Мурманск. Так, Рой распаковывает свой старенький желтый мустанг и отправляется в погоню за дочерью, пытаясь нагнать упущенное отцовское время, а заодно и былой титул.

Кадр из фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

Сходство с «Форсажем» начинается и заканчивается на названии. Новая картина Халлварда Браэина получилась настолько самобытной и местечковой, что, намеренно или нет, рушит все жанровые ожидания. Никакого пафоса, моды, секса, брутальной крутости героев и самое главное – гоночной динамики. Здесь стритрейсеры – такие дальнобойщики-экстремалы, которые, укутавшись в зимнюю одежду, рассекают по заснеженным пустым дорогам, все время останавливаясь заправиться, поменять шины, перекусить и пройти таможенный контроль. Романтика для них – это угонять от полиции и заезжать на лыжную трассу. Так что гонка получилась похожей больше на вояж, во время которого все решают выяснить отношения (девочка с ее парнем и семьей, Рой с бывшей женой, два старых друга между собой и т.д.). Действие кажется медленным и неторопливым также из-за затянутых сцен с дерзкими диалогами и взглядами бывших соперников, любовников, друзей, да еще и в абсолютной тишине. Ох уж эти многозначительные переглядки!

Кадр из фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

Еще в картине есть пару крайне странных комичных моментов, вроде групповых танцев (в боевике?), которые, к счастью, длились лишь пару секунд, несуразной массовой драки под веселую музыку – хорошо, что ее тоже обрезали. Ну, или театральное шептание главного соперника Роя ему на ухо «прорыыыввв». Серьезно?

В общем, здесь о молодежи мало говорится, больше о мужчинах за 30 – их кризисах и комплексах. Так что нет здесь драйва, которым нас разбаловала американская франшиза, столкновения амбиций, спортивного состязания. Здесь другие ценности, в первую очередь семейные и дружеские, которые и ставятся во главу угла, вытеснив оттуда тщеславие и гордыню. А победа здесь – это так, вещь проходная, за которой можно заехать между делом. И в этом, наверное, своя прелесть картины, которая не побоялась быть честной с собой и не стала делать из норвежцев американцев. Хотя смотреть на это тяжело – как весь фильм герой еле тащится, да еще и с невероятным покер фейсом. Разбавляет картину его жена, у которой мог бы быть спортивный разряд в категории «вынесение мозгов». Хоть это веселит в их долгом путешествии.

Кадр из фильма «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»

При этом, надо отдать должное, «Скандинавский форсаж: Гонки на льду» оправдал свое название и показал пару красивых и стильных трюков на замерзшей воде, устроив гонки с самим ледоколом. А так, «Форсаж» по-норвежский, скорее всего, будет интересен именно местной аудитории, для которой он в первую очередь и создавался. Пусть внесет в европейский жизненный уклад такую концентрированную долю риска и экстрима. А для российской аудитории этой дозировки кажется мало.

Инна Син

В российском прокате с 26 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Скандинавский форсаж: Гонки на льду»