Остров сокровищ, 1937

1793 год. Отряды повстанцев Ирландии, сражающиеся за освобождение от владычества Англии, временно отступают под натиском войск врага. Они оставляют раненого доктора Лайвеси на попечение хозяйки небольшой гостиницы и ее дочери Дженни. Девушка ухаживает за молодым доктором.

Вскоре в гостинце появляется еще один постоялец — старый пират Билли Бонс, скрывающийся от преследований старых друзей. У Бонса имеется карта с обозначением места, где хранятся сокровища знаменитого пирата Флинта. Билли Бонс становится жертвой пиратов, а карта попадает в руки Лайвеси и Дженни. Повстанцы решают отыскать клад, чтобы на эти деньги приобрести оружие и боеприпасы...