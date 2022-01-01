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Остров сокровищ Остров сокровищ
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Ostrov sokrovishch

Остров сокровищ, 1937

1937 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

1793 год. Отряды повстанцев Ирландии, сражающиеся за освобождение от владычества Англии, временно отступают под натиском войск врага. Они оставляют раненого доктора Лайвеси на попечение хозяйки небольшой гостиницы и ее дочери Дженни. Девушка ухаживает за молодым доктором.

Вскоре в гостинце появляется еще один постоялец — старый пират Билли Бонс, скрывающийся от преследований старых друзей. У Бонса имеется карта с обозначением места, где хранятся сокровища знаменитого пирата Флинта. Билли Бонс становится жертвой пиратов, а карта попадает в руки Лайвеси и Дженни. Повстанцы решают отыскать клад, чтобы на эти деньги приобрести оружие и боеприпасы...

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1937
Премьера в России 5 января 1938
Премьера в мире 20 декабря 1937
Возраст 0+
Режиссер
Владимир Вайншток
В ролях
Михаил Климов
Осип Абдулов
Николай Черкасов
Иона Бий-Бродский
Петр Галаджев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Остров сокровищ 1 постер
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Остров сокровищ
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