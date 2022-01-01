Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остров сокровищ Остров сокровищ
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ Остров сокровищ, 1971: актеры и роли
Остров сокровищ 1971 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Остров сокровищ, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Фридман
В ролях
Борис Андреев Ааре Лаанеметс Лаймонас Норейка Альгимантас Масюлис Юозас Урманавичюс Людмила Шагалова Людмила Шагалова
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Приложение киноафиши