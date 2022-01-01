|1
|Вступительная песня. Первая серия (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|2:36
|2
|Песенка про Флинта (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль», Анна Лев, Владимир Быстряков
|2:58
|3
|Песенка о Сюзанне (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|1:50
|4
|История о мальчике Бобби (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Георгий Кишко, Григорий Толчинский
|1:55
|5
|Песня попугая капитана Флинта (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Владимир Быстряков
|3:19
|6
|Песня о вреде пьянства (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|5:19
|7
|Песня о пользе спорта (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Валентин Приходько, Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль»
|2:50
|8
|Шанс (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль»
|2:56
|9
|Вступительная песня. Вторая серия (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|2:37
|10
|Песня о жадности (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|2:28
|11
|Мы все - участники регаты (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|2:08
|12
|Посадите на диету (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Армен Джмгарханян, группа «Гротеск»
|2:12
|13
|Песня о вреде курения (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Евгений Паперный, Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|2:02
|14
|Фортуна - лотерея (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль»
|1:32
|15
|Танго Сильвера (из м/ф «Остров сокровищ»)
|Армен Джмгарханян
|4:23