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Остров сокровищ Остров сокровищ
Киноафиша Фильмы Остров сокровищ Музыка из фильма «Остров сокровищ» (1971)
Остров сокровищ 1971 / СССР
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Музыка из фильма «Остров сокровищ» (1971)

Вся информация о фильме
Владимир Быстряков. Остров сокровищ (из м/ф «Остров сокровищ»)
Владимир Быстряков. Остров сокровищ (из м/ф «Остров сокровищ») 15 композиций. Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль», Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль», Анна Лев, Владимир Быстряков, Георгий Кишко, Григорий Толчинский, Владимир Быстряков, Валентин Приходько, Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль», Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль», Армен Джмгарханян, группа «Гротеск», Евгений Паперный, Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль», Армен Джмгарханян
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Вступительная песня. Первая серия (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 2:36
2 Песенка про Флинта (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль», Анна Лев, Владимир Быстряков 2:58
3 Песенка о Сюзанне (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 1:50
4 История о мальчике Бобби (из м/ф «Остров сокровищ») Георгий Кишко, Григорий Толчинский 1:55
5 Песня попугая капитана Флинта (из м/ф «Остров сокровищ») Владимир Быстряков 3:19
6 Песня о вреде пьянства (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 5:19
7 Песня о пользе спорта (из м/ф «Остров сокровищ») Валентин Приходько, Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль» 2:50
8 Шанс (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, Анна Лев, ансамбль «Фестиваль» 2:56
9 Вступительная песня. Вторая серия (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 2:37
10 Песня о жадности (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 2:28
11 Мы все - участники регаты (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 2:08
12 Посадите на диету (из м/ф «Остров сокровищ») Армен Джмгарханян, группа «Гротеск» 2:12
13 Песня о вреде курения (из м/ф «Остров сокровищ») Евгений Паперный, Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 2:02
14 Фортуна - лотерея (из м/ф «Остров сокровищ») Олег Шеременко, ансамбль «Фестиваль» 1:32
15 Танго Сильвера (из м/ф «Остров сокровищ») Армен Джмгарханян 4:23
Доступен список песен из фильма «Остров сокровищ» (1971) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Остров сокровищ» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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