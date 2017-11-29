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Rupture Трансформация 2016 / США / Канада
4.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Трансформация»

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Наша рецензия

Рене (Нуми Рапас) кажется обычной женщиной средних лет. Она разведена и сосуществует с кучей бытовых проблем: ссоры с бывшим мужем, самостоятельное воспитание трудного подростка, попытки привнести яркие краски в скучную жизнь. Особенной ее делает только уникальный ген, из-за которого женщину похищают и закрывают в лаборатории.  Даже если вы не прочли синопсис перед покупкой билетов, с первых же минут фильм укажет вам на свою жанровую принадлежность. Обычные сцены из жизни семьи…

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Андрей 29 ноября 2017, 15:51
Оценка
3 балла из 10ти!
первая треть фильма была интересная...
но, возможно, это из-за того, что не читал описание к фильму, а стал смотреть, потому что увидел, что играет в нём выживающая и бесподобная Элизабет Шоу(Нуми Рапас)!
в итоге, сюжет оказался, мягко говоря, странным.
не стал бы рекомендовать фильм знакомым
29 ноября 2017, 15:51 Ответить
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