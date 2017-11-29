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Рене (Нуми Рапас) кажется обычной женщиной средних лет. Она разведена и сосуществует с кучей бытовых проблем: ссоры с бывшим мужем, самостоятельное воспитание трудного подростка, попытки привнести яркие краски в скучную жизнь. Особенной ее делает только уникальный ген, из-за которого женщину похищают и закрывают в лаборатории. Даже если вы не прочли синопсис перед покупкой билетов, с первых же минут фильм укажет вам на свою жанровую принадлежность. Обычные сцены из жизни семьи…