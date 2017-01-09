«Трансформация»: Рецензия Киноафиши

Лекарство от людей

Рене (Нуми Рапас) кажется обычной женщиной средних лет. Она разведена и сосуществует с кучей бытовых проблем: ссоры с бывшим мужем, самостоятельное воспитание трудного подростка, попытки привнести яркие краски в скучную жизнь. Особенной ее делает только уникальный ген, из-за которого женщину похищают и закрывают в лаборатории.

Даже если вы не прочли синопсис перед покупкой билетов, с первых же минут фильм укажет вам на свою жанровую принадлежность. Обычные сцены из жизни семьи сопровождаются тревожной музыкой, а в доме явно есть скрытые камеры и за героями наблюдает кто-то посторонний. Нам сразу демонстрируют насколько сильно главная героиня боится пауков. Этот страх - одна из множества деталей, на которые акцентируют внимание зрителя, тем самым увеличивая степень заинтересованности.

Кадр из фильма «Трансформация»

Спустя каких-то 10 минут, появляется уверенность, что сейчас покажут действительно интересное кино с закрученным сюжетом и уникальной историей. Вместе с героиней мы оказываемся в лаборатории, которая продумана не по канонам американских фильмов. Тут нет ни современного оборудования, ни чистейших палат или ученых в белых халатах, ни намека на новейшие технологии или человеческое отношение к поступающим людям. К слову о людях, Рене там не единственная жертва. Группа непонятных людей следит за жизнью отдельных личностей в разных точках мира и похищает их. Отчасти это напомнило эксперименты по разработке «Оружия Х», вот только в этой истории целью является не приобретение суперспособностей, а пробуждение внутреннего сверхсущества. Чтобы вытащить его наружу, нужно не только ввести сыворотку, но и заставить подопытных «впитать страх костьми». И раз уж наша Рене очень боится пауков, их будет огромное количество, причем на её теле.

Кадр из фильма «Трансформация»

Но вернемся к лаборатории. Она обшарпана, окрашена в неприятные грязно-красные и желтые цвета, что вкупе с раздражающим освещением убеждает героиню и зрителя - здесь творятся жуткие вещи и мало кто выходит отсюда живым. Для продолжительного саспенса, Нуми максимально погружает в атмосферу ужаса своим тяжелым дыханием, звериными криками, не похожими на обычные смешные истерики в фильмах ужасов. Чтобы мы еще больше прониклись сочувствием, создатели кинокартины периодически делают упор на отношения матерей и детей. Частые просьбы вернуть ее к сыну, не трогать сына, показать ей сына - все это должно указывать на их сильную связь. Стоит на это обратить внимание, поскольку это не просто истерика матери, но и ключевой момент в истории.

Название

Безусловно, в эту историю быстро погружаешься, в какой-то момент ловишь себя на том, что сидишь нахмурив лоб. Потом хочется больше действий, развития событий, но режиссер словно играет с нами. Он подкидывает все больше загадок, повествует очень медленно и даже затянуто. Когда в кадре появляются те, кто проводит весь этот эксперимент, надеешься на долгожданное прояснение и заварушку. Но они только повторяют слова «интересная кожа», трутся лицами друг с другом и с подопытными - таков их способ коммуникации.

Весь восторг и ожидания какого-то экшена пропадают к финалу. Дабы не спойлерить суть экспериментов, скажу только что эта тема уже изъезжена в более знаменитых картинах: «Бегущий в лабиринте», «Дивергент», «Остров» Майкла Бэя, сериал «Черное зеркало».

Небольшой бюджет, а может пробел в фантазии сценаристов, дополнили еще одним разочарованием - сверхсущности совершенно непроработаны и выглядят настолько смешно, что перечеркивают весь нагнетенный ужас. Остается только надеяться, что весь бюджет вообще ушел на гонорар Нуми Рапас за все ее мучения.

Кадр из фильма «Трансформация»

Тем не менее триллер и хоррор в данном случае идеально переплетаются и радуют поклонников обоих жанров. Если вам нравится наблюдать за героями, которые попали в адские условия и вы больше всего цените острые ощущения, то смело покупайте билеты. «Трансформация» - это то кино, которое действительно нужно смотреть в темном кинозале, дабы максимально погрузиться в атмосферу, созданную съемочной группой.

Бариева Лилия В российском прокате с 19 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Трансформация»