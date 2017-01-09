«Трансформация»: Рецензия Киноафиши
Рене (Нуми Рапас) кажется обычной женщиной средних лет. Она разведена и сосуществует с кучей бытовых проблем: ссоры с бывшим мужем, самостоятельное воспитание трудного подростка, попытки привнести яркие краски в скучную жизнь. Особенной ее делает только уникальный ген, из-за которого женщину похищают и закрывают в лаборатории.
Даже если вы не прочли синопсис перед покупкой билетов, с первых же минут фильм укажет вам на свою жанровую принадлежность. Обычные сцены из жизни семьи сопровождаются тревожной музыкой, а в доме явно есть скрытые камеры и за героями наблюдает кто-то посторонний. Нам сразу демонстрируют насколько сильно главная героиня боится пауков. Этот страх - одна из множества деталей, на которые акцентируют внимание зрителя, тем самым увеличивая степень заинтересованности.
Спустя каких-то 10 минут, появляется уверенность, что сейчас покажут действительно интересное кино с закрученным сюжетом и уникальной историей. Вместе с героиней мы оказываемся в лаборатории, которая продумана не по канонам американских фильмов. Тут нет ни современного оборудования, ни чистейших палат или ученых в белых халатах, ни намека на новейшие технологии или человеческое отношение к поступающим людям. К слову о людях, Рене там не единственная жертва. Группа непонятных людей следит за жизнью отдельных личностей в разных точках мира и похищает их. Отчасти это напомнило эксперименты по разработке «Оружия Х», вот только в этой истории целью является не приобретение суперспособностей, а пробуждение внутреннего сверхсущества. Чтобы вытащить его наружу, нужно не только ввести сыворотку, но и заставить подопытных «впитать страх костьми». И раз уж наша Рене очень боится пауков, их будет огромное количество, причем на её теле.
Но вернемся к лаборатории. Она обшарпана, окрашена в неприятные грязно-красные и желтые цвета, что вкупе с раздражающим освещением убеждает героиню и зрителя - здесь творятся жуткие вещи и мало кто выходит отсюда живым. Для продолжительного саспенса, Нуми максимально погружает в атмосферу ужаса своим тяжелым дыханием, звериными криками, не похожими на обычные смешные истерики в фильмах ужасов. Чтобы мы еще больше прониклись сочувствием, создатели кинокартины периодически делают упор на отношения матерей и детей. Частые просьбы вернуть ее к сыну, не трогать сына, показать ей сына - все это должно указывать на их сильную связь. Стоит на это обратить внимание, поскольку это не просто истерика матери, но и ключевой момент в истории.
Безусловно, в эту историю быстро погружаешься, в какой-то момент ловишь себя на том, что сидишь нахмурив лоб. Потом хочется больше действий, развития событий, но режиссер словно играет с нами. Он подкидывает все больше загадок, повествует очень медленно и даже затянуто. Когда в кадре появляются те, кто проводит весь этот эксперимент, надеешься на долгожданное прояснение и заварушку. Но они только повторяют слова «интересная кожа», трутся лицами друг с другом и с подопытными - таков их способ коммуникации.
Весь восторг и ожидания какого-то экшена пропадают к финалу. Дабы не спойлерить суть экспериментов, скажу только что эта тема уже изъезжена в более знаменитых картинах: «Бегущий в лабиринте», «Дивергент», «Остров» Майкла Бэя, сериал «Черное зеркало».
Небольшой бюджет, а может пробел в фантазии сценаристов, дополнили еще одним разочарованием - сверхсущности совершенно непроработаны и выглядят настолько смешно, что перечеркивают весь нагнетенный ужас. Остается только надеяться, что весь бюджет вообще ушел на гонорар Нуми Рапас за все ее мучения.
Тем не менее триллер и хоррор в данном случае идеально переплетаются и радуют поклонников обоих жанров. Если вам нравится наблюдать за героями, которые попали в адские условия и вы больше всего цените острые ощущения, то смело покупайте билеты. «Трансформация» - это то кино, которое действительно нужно смотреть в темном кинозале, дабы максимально погрузиться в атмосферу, созданную съемочной группой.
Бариева Лилия В российском прокате с 19 января 2017 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Трансформация»