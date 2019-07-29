Пункт назначения. Аквапарк, 2019

Школьники празднуют свой выпускной в местном аквапарке, где их ожидает настоящее кровопролитие.

Обычные ученики средней школы Вэлли-Хиллз радуются окончанию учебы и наступлению долгожданного лета. Они хотят запечатлеть этот момент, чтобы запомнить мгновения своей прекрасной и беззаботной юности на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, так оно и будет, и злосчастный день ученики уже вряд ли когда-нибудь смогут забыть.

Подростки мечтают устроить масштабное празднование в местном старом аквапарке Wet Valley. Этот аквапарк известен своими страшными легендами и различными жуткими историями. Однако юные школьники не боятся никаких сказок и готовы устроить грандиозную вечеринку. Они намерены организовать все в стиле 80-х с тематической музыкой и с приглашенной рок-группой. У них море алкоголя и настроение веселиться всю ночь. Казалось бы, что может пойти не по плану? Постепенно вечеринка превращается в настоящую демонстрацию откровенных купальников и бесконечный флирт. Ведь, как и любые подростки, они окружены драматическими любовными треугольниками и коварными интригами. Только вот беспечные школьники никак не ожидали, что на празднике жизни их самих будет поджидать смерть. Совсем скоро выяснится, что в некоторых трубах аквапарка есть острые лезвия. Они могут поранить любого, кому не повезет спуститься не по той трубе. Становится ясно, что это все дело рук таинственного убийцы, который, вдохновившись местной легендой, хочет воплотить старый миф в реальность.