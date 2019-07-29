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Пункт назначения. Аквапарк Пункт назначения. Аквапарк
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Aquaslash

Пункт назначения. Аквапарк, 2019

2019 / Канада
4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Школьники празднуют свой выпускной в местном аквапарке, где их ожидает настоящее кровопролитие.  

Обычные ученики средней школы Вэлли-Хиллз радуются окончанию учебы и наступлению долгожданного лета. Они хотят запечатлеть этот момент, чтобы запомнить мгновения своей прекрасной и беззаботной юности на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, так оно и будет, и злосчастный день ученики уже вряд ли когда-нибудь смогут забыть.

Подростки мечтают устроить масштабное празднование в местном старом аквапарке Wet Valley. Этот аквапарк известен своими страшными легендами и различными жуткими историями. Однако юные школьники не боятся никаких сказок и готовы устроить грандиозную вечеринку. Они намерены организовать все в стиле 80-х с тематической музыкой и с приглашенной рок-группой. У них море алкоголя и настроение веселиться всю ночь. Казалось бы, что может пойти не по плану? Постепенно вечеринка превращается в настоящую демонстрацию откровенных купальников и бесконечный флирт. Ведь, как и любые подростки, они окружены драматическими любовными треугольниками и коварными интригами. Только вот беспечные школьники никак не ожидали, что на празднике жизни их самих будет поджидать смерть. Совсем скоро выяснится, что в некоторых трубах аквапарка есть острые лезвия. Они могут поранить любого, кому не повезет спуститься не по той трубе. Становится ясно, что это все дело рук таинственного убийцы, который, вдохновившись местной легендой, хочет воплотить старый миф в реальность.

Оригинальное название картины переводится как «Акваслэш» (Aquaslash).

Данный фильм никак не относится к популярной франшизе «Пункт назначения», создателями которой являются продюсеры Глен Морган и Джеймс Вонг. 

Мировая премьера «Пункта назначения. Аквапарк» прошла на кинофестивале Fantasia Film Festival в Монреале 29 июня в 2019 году. Также картина была показана в Страсбурге в рамках Европейского фестиваля фантастических фильмов.

Это второй режиссерский проект Рено Готье. Его первый полнометражный фильм «Дископат» (2013) также снят в жанре ужаса. Рено Готье сам работал над сценариями обеих своих картин.

Главную роль сыграл актер Николас Фонтейн. Для него это стало дебютом в полнометражном кино. В фильме также снялась Бриттани Дрисделл, которая известна своими работами в телесериалах. 

Создатели черпали вдохновение из готового сценария Summer Slash от одного подкастера. 

«Пункт назначения. Аквапарк» был снят в аквапарке Super Aqua Club в Квебеке, франкоязычной провинции Канады. 

Что может быть заманчивее для выпускников школы, чем вечеринка в стиле ретро, в духе лихих 80х, в максимально подходящем для этого старом аквапарке? Реки алкоголя, девушки в откровенных купальниках, выступление отвязной рок-группы – все шло идеально, до тех пор, пока в планы выпускников не вмешалась смерть. Теперь спуск с горок аквапарка может стать самым последним впечатлением в жизни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатиться?

4.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера онлайн 23 июня 2020
Премьера в мире 29 июля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Рено Готье
Рено Готье
В ролях
Бриттани Дрисделл
Бриттани Дрисделл
Сюзанна Ленир
Сюзанна Ленир
Николас Фонтейн
Николас Фонтейн
Ховард Розенштейн
Ховард Розенштейн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пункт назначения. Аквапарк 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Старшеклассники готовятся отметить выпускной. По этому случаю арендуют целый аквапарк, где они хотят устроить грандиозную отвязную вечеринку. Алкоголь льется рекой, наркотики раздают всем желающим. Девушки танцуют в откровенных купальниках, мокнут, спускаясь с горок, и тут же идут натирать до блеска машины этими самыми мокрыми купальниками. Но не все думают исключительно о сексе и веселье. Кто-то решает устроить выпускникам кровавую баню и подготавливает зловещий сюрприз к следующему катанию с…
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User 22 ноября 2020, 14:41
Фильм редкостный шлак не советую просмотр!
Viktoriya Kurokhtina 1 ноября 2020, 23:02
Смотрела фильм еще летом в интернете...
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