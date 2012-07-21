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Постер фильма Суши герл
5.4
Суши герл - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Суши герл
5.4

Суши герл

, 2012
Sushi Girl
США / триллер, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Суши герл
5.4
Суши герл - Дублированный трейлер 2
Суши герл  Дублированный трейлер 2

О фильме

Налетчик по кличке «Фиш» провел шесть лет в тюрьме. Все эти шесть лет он молчал о совершенном грабеже и своих четырех подельниках. У ворот тюрьмы, после освобождения, его встречает машина и отвозит в место, где собираются все его бывшие друзья, участники громкого ограбления. На столе, в виде угощения, лежит молодая, обнаженная и красивая девушка с разнообразными видами суши на теле. Девушка кажется полностью безмолвной, обученной молчать и не реагировать на то, что происходит вокруг. Даже, если будет опасно. Матерые преступники начинают выяснять меж собой, куда после ограбления пропали бриллианты на несколько миллионов долларов. В конце происходит событие, к которому они явно были не готовы.

В ролях

Тони Тодд
Тони Тодд
Duke
Джеймс Дювал
Ноа Хэтэуэй
Fish
Сайрус Александр
Сонни Чиба
Sushi Chef
Neal Fischer
Detective John N. Davenport
Кортни Палм
Sushi Girl
Suren M. Seron
Correctional Clerk
Рэйчелл Федерофф
Female Voice on Phone
Mike M. Quick
Correctional Officer
Дэвид Рейнолдс
Henchman
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Crow
Режиссер Керн Сэкстон
Сценарист Дестин Пфафф, Керн Сэкстон
Композитор Fritz Myers
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 21 июля 2012
Дата выхода
29 ноября 2012 Россия AKM 18+
29 ноября 2012 Беларусь
26 марта 2013 Германия
29 ноября 2012 Казахстан
7 декабря 2012 Канада
3 января 2013 США
29 ноября 2012 Украина
22 декабря 2012 Япония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Бюджет $750 000
Производство Assembly Line, Level Up Productions, Stray Angel Films
Другие названия
Sushi Girl, Cô Gái Sushi, Dziewczyna z sushi, Sushitüdruk, Суши гел, Суші гел, Суші гйорл, Суші гьорл, Суши гёл, La Fille Sushi

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Трейлеры фильма

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Суши герл - Дублированный трейлер 2
Суши герл Дублированный трейлер 2
Суши герл - Отрывок 2
Суши герл Отрывок 2
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саундтрек фильма Суши герл

Отзывы о фильме

Тома 2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю не только людей, которым понравился этот фильм, но даже и тех, кто вообще его смотрит. Они ждут "событие, к которому матерые… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Суши герл

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