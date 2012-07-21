Налетчик по кличке «Фиш» провел шесть лет в тюрьме. Все эти шесть лет он молчал о совершенном грабеже и своих четырех подельниках. У ворот тюрьмы, после освобождения, его встречает машина и отвозит в место, где собираются все его бывшие друзья, участники громкого ограбления. На столе, в виде угощения, лежит молодая, обнаженная и красивая девушка с разнообразными видами суши на теле. Девушка кажется полностью безмолвной, обученной молчать и не реагировать на то, что происходит вокруг. Даже, если будет опасно. Матерые преступники начинают выяснять меж собой, куда после ограбления пропали бриллианты на несколько миллионов долларов. В конце происходит событие, к которому они явно были не готовы.