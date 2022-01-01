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Киноафиша Фильмы Обыкновенная Арктика

Обыкновенная Арктика, 1976

1976 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

По мотивам соцреалистических рассказов Бориса Горбатова о буднях советских покорителей Арктики.

8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 января 1976
Возраст 12+
Режиссер
Алексей Симонов
Алексей Симонов
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Афанасий Кочетков
Ролан Быков
Ролан Быков
Георгий Корольчук
Все актеры и съемочная группа
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