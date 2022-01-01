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Обыкновенная Арктика
Обыкновенная Арктика, 1976
1976 / СССР
8.1
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
драма
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О фильме
По мотивам соцреалистических рассказов Бориса Горбатова о буднях советских покорителей Арктики.
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8.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1976
Премьера в мире
1 января 1976
Возраст
12+
Режиссер
Алексей Симонов
В ролях
Олег Даль
Олег Анофриев
Афанасий Кочетков
Ролан Быков
Георгий Корольчук
Все актеры и съемочная группа
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