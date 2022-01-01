Обыкновенная Арктика, 1976

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о выходе в прокат О фильме По мотивам соцреалистических рассказов Бориса Горбатова о буднях советских покорителей Арктики. Развернуть 8.1 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 8 Продолжительность 1 час 33 минуты Год выпуска 1976 Премьера в мире 1 января 1976 Возраст 12+ Режиссер Алексей Симонов В ролях Олег Даль Олег Анофриев Афанасий Кочетков Ролан Быков Георгий Корольчук Все актеры и съемочная группа

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