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Ждите меня, острова!, 1977

1977 / СССР
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О фильме

Приключения подростка, который сбежал из дома в надежде стать вторым Колумбом.

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Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 1 февраля 1978
Возраст 6+
Режиссер
Николай Лебедев
В ролях
Саша Прохоров
Афанасий Кочетков
Леонид Неведомский
Лилия Гурова
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ждите меня, острова! 1 постер
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