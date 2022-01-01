Ждите меня, острова!, 1977

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Приключения подростка, который сбежал из дома в надежде стать вторым Колумбом. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 23 минуты Год выпуска 1977 Премьера в мире 1 февраля 1978 Возраст 6+ Режиссер Николай Лебедев В ролях Саша Прохоров Афанасий Кочетков Леонид Неведомский Лилия Гурова Любовь Виролайнен Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат