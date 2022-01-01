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Ждите меня, острова!
Ждите меня, острова!, 1977
1977 / СССР
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Жанр:
драма
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О фильме
Приключения подростка, который сбежал из дома в надежде стать вторым Колумбом.
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Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
1977
Премьера в мире
1 февраля 1978
Возраст
6+
Режиссер
Николай Лебедев
В ролях
Саша Прохоров
Афанасий Кочетков
Леонид Неведомский
Лилия Гурова
Любовь Виролайнен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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