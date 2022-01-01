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RSC: Hamlet

TheatreHD: Гамлет, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Гамлет — молодой принц, и весь мир у его ног: он юн, богат, учится за границей и ведет праздный образ жизни. Но однажды он получает известие из дома, и весь его уютный мир немедленно рушится — в Дании умирает его отец. Вернувшись домой, Гамлет обнаруживает вместо родной страны чуждую холодную землю. Потеряв привычные ориентиры, принц оказывается перед безжалостным выбором: подчиниться или восстать против подлости и несправедливости. Паапа Эссейду исполняет роль Гамлета в постановке Саймона Годвина.

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Продолжительность 3 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Саймон Годвин
В ролях
Кларенс Смит
Паапа Эссейду
Хиран Абейсекера
Все актеры и съемочная группа
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