TheatreHD: Гамлет, 2016

Гамлет — молодой принц, и весь мир у его ног: он юн, богат, учится за границей и ведет праздный образ жизни. Но однажды он получает известие из дома, и весь его уютный мир немедленно рушится — в Дании умирает его отец. Вернувшись домой, Гамлет обнаруживает вместо родной страны чуждую холодную землю. Потеряв привычные ориентиры, принц оказывается перед безжалостным выбором: подчиниться или восстать против подлости и несправедливости. Паапа Эссейду исполняет роль Гамлета в постановке Саймона Годвина.