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Шекспир жив
Шекспир жив, 2016: актеры и роли
SHAKESPEARE LIVE!
Шекспир жив
2016 / Великобритания
7.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Шекспир жив, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Доран
Gregory Doran
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Джуди Денч
Judi Dench
Хелен Миррен
Helen Mirren
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Дэвид Суше
David Suchet
Дэвид Теннант
David Tennant
Кэтрин Тейт
Catherine Tait
Саймон Расселл Бил
Simon Russell Beale
Энн-Мэри Дафф
Anne-Marie Duff
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