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Шекспир жив
Киноафиша Фильмы Шекспир жив Шекспир жив, 2016: актеры и роли
SHAKESPEARE LIVE! Шекспир жив 2016 / Великобритания
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Шекспир жив, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Грегори Доран Gregory Doran
В ролях
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Хелен Миррен Хелен Миррен Helen Mirren Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Дэвид Суше Дэвид Суше David Suchet Дэвид Теннант Дэвид Теннант David Tennant Кэтрин Тейт Кэтрин Тейт Catherine Tait Саймон Расселл Бил Саймон Расселл Бил Simon Russell Beale Энн-Мэри Дафф Энн-Мэри Дафф Anne-Marie Duff
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