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TheatreHD: RSC: Мера за меру
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TheatreHD: RSC: Мера за меру, 2019

2019 / Великобритания
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О фильме

Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевского Шекспировского театра.

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Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Энтони Бирн
Энтони Бирн
Сэнди Гриерсон
Джеймс Куни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: RSC: Мера за меру 1 постер
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