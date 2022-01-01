TheatreHD: RSC: Мера за меру, 2019

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о выходе в прокат О фильме Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевского Шекспировского театра. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 3 часа 0 минут Год выпуска 2019 Возраст 16+ Режиссер Грегори Доран В ролях Энтони Бирн Сэнди Гриерсон Джеймс Куни Все актеры и съемочная группа 1 постер

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