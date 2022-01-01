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TheatreHD: RSC: Мера за меру
Measure for Measure
TheatreHD: RSC: Мера за меру, 2019
2019 / Великобритания
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Жанр:
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О фильме
Пьеса Уильяма Шекспира в постановке Королевского Шекспировского театра.
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Продолжительность
3 часа 0 минут
Год выпуска
2019
Возраст
16+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Энтони Бирн
Сэнди Гриерсон
Джеймс Куни
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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