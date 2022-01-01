Генрих IV (часть 1), 2014

После того, как Генрих Болингброк вынудил своего двоюродного брата отказаться от трона, король в окружении преданных ему людей готовится к войне – Англии угрожает опасность. Принц Хэл, законный наследник престола, между тем, весело проводит время в тавернах в компании своего добродушного друга, Джона Фальстафа. Однако вскоре Хэлу предстоит взять в руки меч, оседлать коня и выйти на поле боя, оставив позади беззаботность юности – чтобы отстоять честь семьи и защитить корону отца.

Оглушительный успех постановки “Ричарада II» с Дэвидом Теннатом воодушевил художественного руководителя и режиссера RSC Грегори Дорана к новым подвигам! Собрав тех же актеров и команду Доран поставил две части знаменитой шекспировской пьесы «Генрих IV», горячо любимой англичанами, являющейся источником многих цитат, вошедших в английский язык.

Заглавная роль была отдана обладателю премии Лоуренса Оливье Энтони Шеру, который также является почетным членом художественного совета RSC. В спектакле будут задействованы Джаспер Бриттон (Генрих IV) и Алекс Хэссел (принц Хэл).