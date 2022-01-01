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TheatreHD: RSC Буря
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RSC: The Tempest

TheatreHD: RSC Буря, 2017

2017 / Великобритания
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О фильме

Враги лишили Просперо власти и богатства и бросили его на острове. Но Просперо не обычный человек, и он не на обычном острове. Он — волшебник, способный управлять стихиями. Однажды на горизонте появляется парус корабля, на котором плывет человек, предавший Просперо. Тогда волшебник при помощи колдовства вызывает бурю на море. Корабль тонет, часть пассажиров спасается — и утром они приходят в себя на волшебном острове… Уникальный проект сотрудничества с компанией Intel позволит использовать новейшие экспериментальные технологи, которые расширят рамки возможного на театральной сцене. Саймон Рассел Бил впервые за 20 лет вернется на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть Просперо в новой постановке от художественного руководителя компании — Грегори Дорана.

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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Саймон Рассел Бил
Дженни Рейнсфорд
Дженни Рейнсфорд
Оскар Пирс
Марк Куортли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: RSC Буря 1 постер
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