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TheatreHD: RSC: Король Лир
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RSC: King Lear

TheatreHD: RSC: Король Лир, 2016

2016 / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Король Лир правит уже много лет, и возраст дает о себе знать. Он решает разделить королевство между дочерями и доживать свои дни без тяжкого бремени власти — но, переоценив преданность своих детей, оказывается брошенным и покинутым всеми. Теперь король Лир — всего лишь одинокий старик, и ему придется переосмыслить ошибки прошлого, которые привели к такой трагической ситуации. Энтони Шер возвращается на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть главную роль в одной из самых эпических трагедий Шекспира.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Грегори Доран
В ролях
Энтони Шер
Ниа Гвинн
Келли Уильямс
Келли Уильямс
Натали Симпсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма TheatreHD: RSC: Король Лир 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
19:00 от 600 ₽
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