TheatreHD: RSC: Король Лир, 2016

Король Лир правит уже много лет, и возраст дает о себе знать. Он решает разделить королевство между дочерями и доживать свои дни без тяжкого бремени власти — но, переоценив преданность своих детей, оказывается брошенным и покинутым всеми. Теперь король Лир — всего лишь одинокий старик, и ему придется переосмыслить ошибки прошлого, которые привели к такой трагической ситуации. Энтони Шер возвращается на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть главную роль в одной из самых эпических трагедий Шекспира.