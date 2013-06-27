Мунк-150, 2013

В 2013 году, 2 июня, в Норвегии в честь 150-летия со дня рождения художника Эдварда Мунка (1863–1944), одной из самых значительных фигур современного искусства, открылась уникальная выставка его работ. Организованная общими усилиями Норвежского национального музея и Музея Мунка (оба расположены в Осло), она привлекла пристальное внимание международной общественности — чему, несомненно, способствовала недавняя продажа на аукционе одного из четырех знаменитых мунковских «Криков», ушедшего за рекордные 120 миллионов долларов. Это самая масштабная выставка работ художника в истории — на ней представлено 220 работ. Посвященный этому эпохальному событию документальный фильм «Мунк-150» проникнет за кулисы выставки, расскажет о ее подготовке и организации, а также проведет небольшую экскурсию по Норвегии Мунка. Приглашенные гости и эксперты, как с родины художника, так и со всего мира, поделятся с ведущим программы — искусствоведом Тимом Марлоу — взглядами на жизнь и творчество знаменитого живописца.