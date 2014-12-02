Рембрандт, 2014

Любую выставку, посвященную творчеству Рембрандта, ждут с нетерпением, но новый совместный проект лондонской Национальной галереи и амстердамского Государственного музея – это не просто очередная выставка, а беспрецедентное собранием работ великого голландца.

Зрителю представится возможность понаблюдать за процессом подготовки выставки столь серьёзного масштаба, организацией которой занимались два крупнейших мировых музея, а также узнать историю самого художника. Выставка фокусируется на поздних годах жизни Рембрандта, его самом плодотворном периоде – созданные им в это время шедевры справедливо считаются его определяющими работами, именно они сформировали наше представление о художнике и его творчестве.

При помощи кураторов и историков искусства фильм тщательно исследует каждую из ключевых картин выставки и рисует характер живого человека, скрывавшегося за легендарным именем «Рембрандт», которое для многих стало олицетворением великого европейского искусства.