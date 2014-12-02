Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рембрандт
Киноафиша Фильмы Рембрандт

Рембрандт, 2014

2014 / Великобритания
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Любую выставку, посвященную творчеству Рембрандта, ждут с нетерпением, но новый совместный проект лондонской Национальной галереи и амстердамского Государственного музея – это не просто очередная выставка, а беспрецедентное собранием работ великого голландца.

Зрителю представится возможность понаблюдать за процессом подготовки выставки столь серьёзного масштаба, организацией которой занимались два крупнейших мировых музея, а также узнать историю самого художника. Выставка фокусируется на поздних годах жизни Рембрандта, его самом плодотворном периоде – созданные им в это время шедевры справедливо считаются его определяющими работами, именно они сформировали наше представление о художнике и его творчестве.

При помощи кураторов и историков искусства фильм тщательно исследует каждую из ключевых картин выставки и рисует характер живого человека, скрывавшегося за легендарным именем «Рембрандт», которое для многих стало олицетворением великого европейского искусства.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 2 декабря 2014
Возраст 12+
Режиссер
Кэт Мансур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рембрандт 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши