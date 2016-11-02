Ровно 600 лет назад, в 1516 году, в Бургундском герцогстве скончался Иероним Босх — художник, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и так и остался загадкой для искусствоведов. В юбилейном для Босха 2016 году его произведения вернулись в родной город живописца Хертогенбос в Северном Брабанте ради одной из главных выставок — блокбастеров года, «Иероним Босх. Видения гения». За три месяца музей Северного Брабанта посетили без малого 500 тысяч человек, а куратор выставки Шарль де Моой справедливо заметил, что вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков — 19. Восемь лет — столько понадобилось кураторам выставки «Иероним Босх. Видения гения», чтобы получить на выставку большую часть живописного наследия Босха. Наследник средневекового символизма и предтеча сюрреализма, художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, Иероним Босх продолжает интриговать своих зрителей. Удивительный «Сад земных наслаждений» и пронзительный «Се человек», самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих «Воз сена» и сейчас поражают тем, как причудливо Босх сочетает несочетаемое и использует метафору в живописи. Фильм «Удивительный мир Иеронима Босха» предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.