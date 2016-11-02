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Постер фильма Удивительный мир Иеронима Босха
6.8
Киноафиша Фильмы Удивительный мир Иеронима Босха
6.8

Удивительный мир Иеронима Босха

, 2016
The Curious World of Hieronymus Bosch
Великобритания / документальный / 18+
Постер фильма Удивительный мир Иеронима Босха
6.8

О фильме

Ровно 600 лет назад, в 1516 году, в Бургундском герцогстве скончался Иероним Босх — художник, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и так и остался загадкой для искусствоведов. В юбилейном для Босха 2016 году его произведения вернулись в родной город живописца Хертогенбос в Северном Брабанте ради одной из главных выставок — блокбастеров года, «Иероним Босх. Видения гения». За три месяца музей Северного Брабанта посетили без малого 500 тысяч человек, а куратор выставки Шарль де Моой справедливо заметил, что вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков — 19. Восемь лет — столько понадобилось кураторам выставки «Иероним Босх. Видения гения», чтобы получить на выставку большую часть живописного наследия Босха. Наследник средневекового символизма и предтеча сюрреализма, художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, Иероним Босх продолжает интриговать своих зрителей. Удивительный «Сад земных наслаждений» и пронзительный «Се человек», самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих «Воз сена» и сейчас поражают тем, как причудливо Босх сочетает несочетаемое и использует метафору в живописи. Фильм «Удивительный мир Иеронима Босха» предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

В ролях

Лоуренс Кеннеди
Self - Narrator
Stratton Bull
Superius
Stratton Bull
Superius
Rachel Campbell-Johnston
Self - Chief Art Critic, The Times
Питер Гринуэй
Питер Гринуэй
Self - Artist and Film DIrector
Matthijs Ilsink
Self - Co-curator of Jheronimus Bosch - Visions of Genius
Jos Koldeweij
Self - Co-curator of Jheronimus Bosch - Visions of Genius
Charles de Mooij
Self - Director, Het Noorbrabans Museum
Lelia Packer
Self - Art Historian
Ferdinand Sassen
Self - Provost, The Brotherhood of the Illustrious Lady
Jennifer Sliwka
Art Historian
Режиссер Фил Грабски, Дэвид Бикерстафф
Сценарист Дэвид Бикерстафф, Фил Грабски
Композитор Asa Bennett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 ноября 2016
Дата выхода
30 декабря 2016 Великобритания
30 июня 2022 Венгрия 12
2 ноября 2016 Польша 13
Сборы в мире $95 697
Производство Seventh Art Productions
Другие названия
The Curious World of Hieronymus Bosch, Exhibition on Screen: The Curious World of Hieronymous Bosch, Die wundersame Welt des Hieronymus Bosch, Egy zseni látomásai: Hieronymus Bosch különös világa, El fascinante mundo del Bosco, Exhibition on Screen: The Curious World of Hieronymus Bosch, Il Curioso Mondo di Hieronymus Bosch, Izstāde: The Curious World of Hieronymus Bosch, Le curieux monde de Hieronymus Bosch, Osobliwy świat Hieronymusa Boscha, EOS: The Curious World of Hieronymus Bosch, Il Curioso Mondo Di Bosch

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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