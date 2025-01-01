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Киноафиша Фильмы Лисенок и девочка Цитаты из фильма Лисенок и девочка

Цитаты из фильма Лисенок и девочка

Narrator Кто-то сказал мне, что ухаживание — это странное сочетание любви и войны.
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Материалистка
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Рыжая Соня
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Плагиатор
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