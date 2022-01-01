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Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина
Киноафиша Фильмы Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина, 1994: актеры и роли
Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина 1994 / Чехия / Великобритания / Франция / Италия / Россия
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иржи Мензель Иржи Мензель Jiří Menzel
В ролях
Геннадий Назаров Зоя Буряк Зоя Буряк Владимир Ильин Владимир Ильин Валерий Золотухин Валерий Золотухин Алексей Жарков Алексей Жарков Сергей Гармаш Сергей Гармаш Юрий Дубровин Зиновий Гердт Зиновий Гердт
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