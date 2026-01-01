Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы И стал свет Награды и номинации фильма И стал свет

Награды и номинации фильма И стал свет 1989

Венецианский кинофестиваль 1989 Венецианский кинофестиваль 1989
Grand Special Jury Prize
Победитель
Filmcritica "Bastone Bianco" Award - Special Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
