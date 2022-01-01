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Верле Батенс
Верле Батенс
Veerle Baetens
О персоне
Фильмография
Верле Батенс
Veerle Baetens
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Дата рождения
24 января 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Верле Батенс
Родилась 24 января 1978 года. Бельгия.
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Фильмография Верле Батенс
Материнский инстинкт
триллер
2018, Франция / Бельгия
6.0
Новости с планеты Марс
комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
Лофт
драма, мелодрама, триллер, криминал, детектив
2008, Бельгия
7.0
Любовь принадлежит всем
драма
2006, Бельгия
6.0
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