«Новости с планеты Марс»: Рецензия Киноафиши

В жизни должны быть перемены

Как лучше действовать, если на человека навалилась куча проблем: стать частью того бардака, который вдруг возник, чтобы найти что-то новое и изменить свою жизнь, или же, наоборот, отгородиться от всего и переждать? Один из вариантов ответа на этот вопрос даст новая психологическая бытовая комедия режиссёра Доминика Молля «Новости с планеты марс» («Des nouvelles de la planète Mars»).

Кадр из фильма «Новости с планеты марс»

Живущий предельно скучно и обычно Филипп Марс (Франсуа Дамиенс) неожиданно для себя решает изменить свою жизнь. Ничто не предвещало глобальных перемен, пока неожиданно на него не навалилось решительно всё: сбежавший из психиатрической клиники коллега, дети, которые обычно живут с матерью, и маленькая собака сестры, похожая на сосредоточение всей злобы человечества. Всё это вместе вдруг заставляет главного героя задуматься о том, чем он живёт и не пора ли что-то изменить.

А начинается всё с тесака, который отрубает Филиппу ухо и вместе с этим актом физического насилия передаёт немного безумства от хозяина сего оружия – коллеги Джерома (Венсан Макен). Теперь главный герой уже немного готов к тому, что ждёт его дальше. А дальше его ждут довольно необычные повороты сюжета, нагнетающие безумство. Удивительно, что герой так долго сохраняет спокойствие, пытаясь остаться нормальным в том ненормальном мире, который его окружает.

Фильм показывает, что любые жизненные испытания чаще всего возникают и самоуничтожаются внезапно, главное их перетерпеть. Герой терпел, сколько мог, но всё равно немного поддался царствующей психически нездоровой атмосфере вокруг. Но его нельзя за это винить: поставьте себя на его место и подумайте, сколько бы среди всего этого дурдома протянули Вы?

Кадр из фильма «Новости с планеты марс»

Но во всём это сумасшествии есть свои положительные стороны. Ведь не будь в жизни героя такой серьёзной встряски, он бы продолжал и дальше жить спокойной тихой жизнью, за которую родные дети называют Филиппа неудачником. Так что факторы, которые сначала сводят его с ума, делая таким же сумасшедшим, как безумный коллега, помогают пересмотреть отношение к жизни, что, несомненно, плюс. Именно безумные гости Филиппа объясняют ему, что он, считающий себя нормальным, как раз живёт неправильно, что он – нездоров, а они, люди, сбежавшие из лечебницы, научат его уму-разуму. Довольно скоро и сам герой на собственном примере понимает, что быть психом легко.

Кадр из фильма «Новости с планеты марс»

Но, несмотря на то, что события в фильме кажутся странными и необычными, картина получилась довольно реалистичной, не считая призраков умерших родителей Филиппа. Но их можно списать на лёгкое безумство, которое постигло героя. Совсем нелогичной кажется развязка в фильме – существуют объяснения куда более реалистичные, чем вариант, который выбрали сценаристы. В целом же фильм получился жизненным. Отчасти в этом «виноваты» и актёры, которые неплохо сыграли свои роли здоровых и не очень.

Кадр из фильма «Новости с планеты марс»

И фильм намного лучше трейлера, после которого хочется бежать подальше от возможности посмотреть «Новости с планеты Марс». В трейлере собраны случайные события, не отражающие задумку фильма, которая намного глубже, чем простая демонстрация психического нездоровья. Это кино о поиске смысла жизни и смысла вообще, пусть даже для этого поиска ненадолго надо оказаться немного «того».

Оксана Рузаева

В российском прокате с 14 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Новости с планеты марс»