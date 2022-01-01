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Катрин Сами

Catherine Samie
Катрин Сами
Катрин Сами Catherine Samie
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Дата рождения
3 февраля 1933
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Катрин Сами

Родилась 3 февраля 1933 года. Париж, Франция.

Фильмография Катрин Сами
Новости с планеты Марс
Новости с планеты Марс
комедия 2016, Франция / Бельгия
6.0
Сальса
Сальса
комедия, мюзикл, мелодрама 2000, Франция / Испания
6.0
Французский твист
Французский твист
комедия 1995, Франция
6.0
Старая дева
Старая дева
комедия 1972, Франция / Италия
4.0
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