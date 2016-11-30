«Миссия: Неадекватна»: Рецензия Киноафиши

Николас Кейдж атакует!

В прокат выходит фильм «Миссия: Неадекватна» от режиссёра известных комедий с Сашей Бароном Коэном Ларри Чарльза. Автор «Бората», «Бруно» и «Диктатора» в этот раз изменил традициям и вместо скандально известного комика пригласил на главную роль одного из самых неразборчивых и противоречивых актёров Голливуда – Николаса Кейджа. Сама же картина не лишена свойственного постановщику гротескного патриотизма и чёрного юмора, правда, в этот раз на смену выдуманным персонажам, какими были телеведущий из Казахстана и генерал Аладин, пришёл реальный человек, имя которому Гэри Фолкнер.

Кадр из фильма «Миссия: Неадекватна»

Фолкнер прославился в 2010 году, когда был задержан в Пакистане. Мужчина, страдающий почечным заболеванием, был готов рассказать первому встречному, что сам Бог велел ему выполнить своё поручение – найти и обезвредить Усаму бен Ландена. Естественно, Гэри решил не противиться Гласу божьему и спасти всех граждан Америки, жертвуя собственным здоровьем и отношениями. Комичность этой истории не осталась незамеченной в киноиндустрии, в результате чего на свет и появился фильм «Миссия: Неадекватна».

Главный герой картины схож с предыдущими героями Ларри Чарльза разве что своей одержимостью своими идеалами и зацикливанием на какой-то идее. Причём, в памяти всплывают не только образы Коэна, но также и персонажи таких фильмов, как «Я люблю тебя, Филипп Моррис», «Бронсон» и отчасти «Эдди-орёл». Всё это истории о том, как раз за разом человек возвращается к своему личному помешательству, тем самым ввергая в шок всех вокруг и наводя переполох.

Кадр из фильма «Миссия: Неадекватна»

Естественно, стоит отдавать себе отчёт в том, кто снял описываемый фильм. Юмор от Ларри Чарльза находит отклик далеко не у каждого. Хотя стоит отметить, что в этот раз постановщик наиболее крепко держится в рамках приличия, не прибегая к откровенно сортирным гэгам. То ли сама по себе история абсурдна до невозможности, то ли она и не претендует на то, чтобы лопаться по швам от шуток. А любовная линия и вовсе придаёт повествованию трогательной мелодраматичности, которую совсем не ожидаёшь от режиссёра.

Но, несмотря на разъезжающего на ослике Ника Кейджа и его брызгающее во все стороны безумство, самыми яркими сценами стали, пожалуй, те, что были показаны уже после фильма, то есть с настоящим Фолкнером. Ещё более гармонично в историю картины вписывается фраза о том, что собранные с фильма средства пойдут на очередную попытку Гэри поймать бен Ладена, который так и не поверил, что злодей понёс наказание. Поэтому если у него вдруг получится, то знайте – купив билет, вы также станете причастны к поимке опасного террориста (хоть и любой здравомыслящий человек понимает, что вероятность этого крайне мала).

Кадр из фильма «Миссия: Неадекватна»

Не стоит воспринимать всерьёз вездесущий патриотизм главного героя, на каждому углу кричащего, что Америка – лучшая страна. Это всего-навсего насмешка американцев над самими собой и собственной демократией, а также фирменный знак режиссёра. Недаром же Гэри говорит, что Америка хоть и превосходна, но к Правительству эти слова причастности не имеют. А вообще к фильму лучше относиться, как к одной большой шутке и карикатуре на реально случившуюся историю. Нельзя отрицать, что в ней множество шероховатостей, но и безынтересной её не назовёшь. Хотя бы потому, что по итогам психических тестов Гэри Фолкнер был признан абсолютно здоровым. Значит, как минимум, знакомство с эксцентричной историей чудаковатого человека вам гарантировано.

Кадр из фильма «Миссия: Неадекватна»

К творчеству же самого Кейджа в разные периоды его жизни можно относиться по-разному, но здесь он, действительно на своём месте и вносит в свою карьеру некое подобие глотка свежего воздуха, которого так не хватало среди тех пафосных и наигранно-серьёзных ролей, за которые он брался последние годы. Более того, Ник Кейдж даже умудряется пошутить над самим собой и переиграть так, чтоб это пошло персонажу, да и самой картине на пользу.

Кадр из фильма «Миссия: Неадекватна»

В российском прокате с 15 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Миссия: Неадекватна»

Трошина Олеся