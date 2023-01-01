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Подводная лодка Подводная лодка
Киноафиша Фильмы Подводная лодка Подводная лодка, 1981: актеры и роли
Das Boot Подводная лодка 1981 / Германия
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Подводная лодка, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вольфганг Петерсен Вольфганг Петерсен Wolfgang Petersen
В ролях
Юрген Прохнов Юрген Прохнов Jurgen Prochnow Клаус Веннеманн Klaus Wennemann Хабертус Бенгш Hubertus Bengsch Мартин Земмельрогге Martin Semmelrogge Бернд Таубер Bernd Tauber Эрвин Ледер Erwin Leder Херберт Грёнемайер
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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