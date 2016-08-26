«Спарта»: Рецензия Киноафиши

Тяп-ляп без правил

Стыдно сказать, но на той тренировке он попросту сдох. Сдох унизительно, позорно. По факту, его обыграли даже «шестерки» - желторотые пацаны, которым и на Первенстве Мытищ ничего не светит. А ведь еще каких-то три года назад он – Николай Кудряшов – выиграл чемпионский пояс. И не где-нибудь в Урюпинске – на Чемпионате Мира. Но несколько лет отсидки сделали свое дело – и на карьере спортсмена теперь красуется жирный крест. И дело не в репутации – она восстановлена. Дело в физической форме, которую, кажется, уже не вернуть…

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

Но самое главное, чему учит спорт – не сдаваться. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Да, его бывший менеджер (Ян Цапник) ушел в отказ и даже видеть его не хочет, бывшая девушка обнимается с бывшим соперником (нынешним чемпионом мира), да и для СМИ он теперь простой сбитый летчик. Но Кудряшов не сдался – не захотел. Выкинули из престижного зала? – ничего, место для тренировок найдется. Например, у друзей (Денис Никифоров, Владимир Епифанцев). Нет допуска на большие турниры? – можно выйти на малые. Тем более что как раз появилась Спарта – новый, почти экспериментальный вид единоборств…

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

Как ни странно, говорить о «Спарте» не так просто, как может показаться на первый взгляд. Штука в том, что разные аудитории будут воспринимать фильм по-разному. Фанаты «боев без правил» (для которых имена Николая Кудряшова, Михаила Малютина или Александра Шлеменко – не звук пустой) пойдут в кинотеатр не за спортивной драмой, а за камео своих кумиров. И с большой долей вероятности можно предположить, что они (фанаты) разочарованными не будут. Ибо вот же он, легендарный Шлеменко, вот Николай Кудряшов, чемпион мира, а вот и Малютин – и все они на ринге, все они в бою, ух ты, круто-то как…

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

Другое дело те, кому интересна именно спортивная драма. И кто бежал в кино не только за тем, чтобы посмотреть, как Кудряшов учит Максима Коновалова уклоняться от ударов. Вынуждена предупредить: этой категории зрителей придется немного поскучать. Потому что никакой особой интриги даже не предполагается: главный герой рано или поздно всех победит – это очевидно. Со сценарием тоже беда: диалоги и романтические сцены – лишь связка между драками, спаррингами и боями. К тому же разговоров как-то уж очень много и некоторые из них явно лишние – при том, что иногда необходимые для сюжета сцены попросту отсутствуют. (Например, долго нельзя понять, каким образом уличный хулиган Макс вдруг оказывается в одной связке с лучшими бойцами страны: он что, за пару недель смог стать настоящим профи?)

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

Однако и это еще не всё. Отсутствие сюжетного стержня наталкивает на совсем другие мысли. Начинает казаться, что многое в «Спарте» просто случайно. Случайна главная героиня (Наталья Власова и её песни явно не из этой мужской «сказки»), случайны многие эпизоды (кое-что монтажер мог бы забыть вмонтировать в фильм – никто бы и не заметил), случайна операторская работа (очень многое снималось по принципу «да ладно, и так нормальненько»), случайны даже бои, их постановка, которой, кажется, иногда и нет…

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

Так что единственное, чем может заинтриговать «Спарта» - это ударная техника и борьба. И, конечно, новый вид единоборств. Правда, правила его по ходу «пьесы» несколько раз меняются (например, декларируется, что «если коснулся ринга – выбываешь», на деле же парни встают и «вновь продолжается бой»). Однако сам факт существования нового вида (подвида) спорта не может не заинтересовать. Концепция его была разработана всё тем же Николаем Кулешовым несколько лет назад, за основу взят реальный случай из античной истории. Точнее, из греко-персидской войны 480-го года до н.э. Тогда, в Фермопильском ущелье – очень узком, где драться можно было всего нескольким воинам в ряд – спартанцы встретили армию Ксеркса. Теперь вместо узкого ущелья – узкий ринг, на котором восемь бойцов. И результаты совершенно непредсказуемы. Так что если вдруг появится желание посмотреть, как актер Владимир Епифанцев мутузит Александра Шлеменко, а тот старательно закрывается, как желторотый КМС* – то милости просим в зал.

Кадр из фильма Николая Кудряшова «Спарта»

* КМС – кандидат в мастера спорта

Вера Алёнушкина

В прокате с 25 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Спарта»