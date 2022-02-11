Римини, 2022

В ролях
Yanal Aldali Ali
Entourage Arabischer Freund
Mortada Alshikh
Entourage Arabischer Freund
Moumen Abd El Rahman
Arabischer Freund
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Ульрих Зайдль, Вероника Франц, Филипп Бобер, Мишель Меркт
Композитор
Фриц Остермайер, Хервиг Замерник
Детали фильма
Страна
Австрия / Франция / Германия
Продолжительность
1 час 54 минуты
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
4 апреля 2023
Премьера в мире
11 февраля 2022
Дата выхода
|8 апреля 2022
|Австрия
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|16
|14 июля 2022
|Венгрия
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|18
|6 октября 2022
|Германия
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|12
|24 ноября 2022
|Дания
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|24 марта 2023
|Испания
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|1 сентября 2022
|Италия
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|8 апреля 2022
|Нидерланды
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|18
|22 сентября 2022
|Сербия
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|o.A.
|3 ноября 2022
|Словакия
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|18
|4 мая 2023
|Украина
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|23 ноября 2022
|Франция
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|3 ноября 2022
|Чехия
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|16 сентября 2022
|Швеция
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|11
Сборы в мире
$177 193
Производство
Ulrich Seidl Film Produktion GmbH, Bayerischer Rundfunk (BR), Arte France Cinéma
Другие названия
Rimini, Böse Spiele, Rímini, Wicked Games, Ρίμινι, Римини, Ріміні, 廢老浪蕩兒, 情聖沒有淡季, 邪恶游戏, 里米尼, Wie Ei, Jeux dangereux, Mordshunger - Wie ein Ei dem anderen