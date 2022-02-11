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Постер фильма Римини
7.0
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7.0

Римини

, 2022
Rimini
Австрия, Франция, Германия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Римини
7.0

В ролях

Майкл Томас
Richie Bravo
Тесса Гёттлихер
Tessa
Ганс-Михаэл Реберг
Vater Ekkehart
Клаудия Мартини
Клаудия Мартини
Annie
Георг Фридрих
Георг Фридрих
Ewald
Сильвана Сансони
Роза Шмидль
Инге Маукс
Emmi Fleck
Наталья Баранова
Krankenpflegerin
Yanal Aldali Ali
Entourage Arabischer Freund
Mortada Alshikh
Entourage Arabischer Freund
Moumen Abd El Rahman
Arabischer Freund
Режиссер Ульрих Зайдль
Сценарист Ульрих Зайдль, Вероника Франц, Филипп Бобер, Мишель Меркт
Композитор Фриц Остермайер, Хервиг Замерник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 4 апреля 2023
Премьера в мире 11 февраля 2022
Дата выхода
8 апреля 2022 Австрия 16
14 июля 2022 Венгрия 18
6 октября 2022 Германия 12
24 ноября 2022 Дания
24 марта 2023 Испания
1 сентября 2022 Италия
8 апреля 2022 Нидерланды 18
22 сентября 2022 Сербия o.A.
3 ноября 2022 Словакия 18
4 мая 2023 Украина
23 ноября 2022 Франция
3 ноября 2022 Чехия
16 сентября 2022 Швеция 11
Сборы в мире $177 193
Производство Ulrich Seidl Film Produktion GmbH, Bayerischer Rundfunk (BR), Arte France Cinéma
Другие названия
Rimini, Böse Spiele, Rímini, Wicked Games, Ρίμινι, Римини, Ріміні, 廢老浪蕩兒, 情聖沒有淡季, 邪恶游戏, 里米尼, Wie Ei, Jeux dangereux, Mordshunger - Wie ein Ei dem anderen

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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