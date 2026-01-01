Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Найдёныш 2

Найдёныш 2

Naydyonysh 2 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 56 минут
Год выпуска 2010
Производство Pro100 Film
Другие названия
Naydyonysh 2, Foundling 2, Найдёныш 2
Режиссер
Александр Кириенко
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Галина Звягинцева
Галина Звягинцева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Найдёныш 2
Ивановы 6.0
Ивановы (2016)
Далекие близкие 7.5
Далекие близкие (2022)
Роман с кокаином 4.0
Роман с кокаином (2013)
Рита 5.3
Рита (2010)
Караси 6.6
Караси (2008)
Я остаюсь 7.3
Я остаюсь (2007)
Мой сводный брат Франкенштейн 6.7
Мой сводный брат Франкенштейн (2004)
Воспитание жестокости у женщин и собак 7.3
Воспитание жестокости у женщин и собак (1993)
Плюмбум, или Опасная игра 7.0
Плюмбум, или Опасная игра (1986)
Дневник мамы первоклассника 5.1
Дневник мамы первоклассника (2014)
Чистая победа 4.8
Чистая победа (2012)
Интердевочка 7.1
Интердевочка (1989)

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше