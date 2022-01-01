Прикосновение, 2021

Мария живет скромно, в одиночку растит маленькую дочь и преподает в киношколе. Именно там она познакомится с Зией — талантливым начинающим режиссёром с грузинскими корнями. Оба очень скоро понимают, что они необъяснимо близки друг другу. Но у их стремительно развивающегося романа возникают серьёзные препятствия: верующая Мария пытается чтить заповеди, а Зиа, как вскоре обнаружится, — женат и воспитан в культуре, осуждающей разводы. Личная история, написанная и поставленная дебютанткой Марией Афанасьевой. В 2019 году её сценарий вышел в финал конкурса «Личное дело» журнала «Искусство кино». Продюсером фильма стал Андрей Сигле, который ранее работал с Александром Сокуровым, Константином Лопушанским и Александром Расторгуевым.